De amarillo a verde intenso: el trucazo del café para revitalizar el césped este verano

Durante el verano las altas temperaturas hacen que el pasto pierda su color esencial. Un truco clave para darle vida.

El calor y las altas temperaturas del verano hacen que el jardín sea el lugar favorito del hogar. Sin embargo, el césped comienza a perder su vigor y comienza a desarrollar manchas antiestéticas amarillas. Los expertos en jardinería tienen la solución.

Jardinería: truco para un césped verde Muchas veces ese fenómeno se produce por desequilibrios en el riego, falta de nutrientes o cortes agresivos, hay un aliado orgánico y económico para devolverle el color y la vida. Estamos hablando del café.

En la mayoría de las ocasiones las personas desechan los posos de café, un fertilizante de liberación lenta. Sin embargo, los restos tienen tres elementos vitales como el nitrógeno, el fósforo y el potasio que permiten mejorar la estructura del suelo fomentando la actividad de microorganismos beneficiosos.

Por otra parte, la advertencia clave es que nunca se debe usar el café fresco porque tiene mucha acidez que puede dañar las raíces severamente. El truco para las plantas es usar posos secos y usados.

Gemini_Generated_Image_qbzwhqqbzwhqqbzw Una idea para tener el césped siempre verde en verano. Fuente. IA Gemini. Paso a paso Lo primero que hay que hacer es colocar los posos de café en una bandeja al sol durante 48 horas. Es importante que estén secos para que no proliferen los hongos en el pasto. Esparcir una capa fina en las zonas donde se ha ido perdiendo el color verde intenso.