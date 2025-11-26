Cuatro años después, vuelve a Netflix una serie policíaca con pocos capítulos y está arrasando en la plataforma

Una desaparición que guarda un gran misterio y se relaciona con una serie de asesinatos. La plataforma de streaming da una segunda oportunidad a esta serie.

Netflix incorporó una serie policiaca con un gran misterio en su trama. Su nombre es Absentia y se estrenó en 2017 pero solo estuvo disponible en canales de televisión. Por este motivo, muchas personas la pasaron por alto y hoy tienen la oportunidad de disfrutar sus tres temporadas en Netflix.

Está protagonizada por Stana Katic (Castle) que interpreta a Emily Byrne, una agente del FBI que investiga una serie de asesinatos en Boston. Mientras intenta dar con el paradero del culpable, la investigadora desaparece de un día para el otro sin explicación alguna y con el tiempo todos la dan por muerta.

Absentia-Quien-es-quien-en-la-nueva-serie-de-AXN La serie que llegó a Netflix y está entre lo más visto. Archivo. Sin embargo, Emily aparece seis años después en una cabaña, con signos débiles de vida y sin recordar nada de lo que había sucedido. Cuando se recuperó, intentó volver a casa, pero el paso del tiempo lo había cambiado todo: su esposo estaba casado con otra mujer, que a su vez hacía de madre de su único hijo.

La aparición de Emily también revivió los asesinatos en serie, pero con la diferencia de que todos los casos la apuntan a ella como la culpable. La serie es adictiva porque logra combinar desapariciones inexplicables con conspiraciones, tensiones económicas y traumas a la perfección en sus tres temporadas.