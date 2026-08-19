Crece en maceta y se llena de flores: la planta ideal para el balcón

El cempasúchil, también conocido como Tagetes, se adapta bien al cultivo en macetas y ofrece flores de colores intensos.

La planta que llena de vida el balcón con sus flores.

Si buscás una planta pequeña para darle color al balcón, el cempasúchil o clavel del moro puede ser una buena alternativa. También conocido como Tagetes, es una especie que se adapta bien al cultivo en macetas y se destaca por sus flores de colores intensos, que pueden transformar fácilmente un espacio pequeño en un jardín de flores.

Una de sus principales características es que puede crecer sin ocupar demasiado lugar, por lo que es una opción interesante para quienes tienen un balcón, terraza o incluso un pequeño patio. Además, sus flores aparecen en tonos amarillos, naranjas y rojizos, aportando color durante la temporada de floración.

Cómo cuidar el cempasúchil en maceta: luz, riego y flores Para que esta planta crezca de manera saludable y produzca una buena cantidad de flores, es importante ubicarla en un lugar donde reciba varias horas de luz solar directa. La iluminación es fundamental para que pueda florecer correctamente. En este sentido, un balcón que le de el sol resulta perfecto.

Esta planta es ideal para balcones con mucha luz solar. Foto: Shutterstock En cuanto al riego, necesita humedad, pero no tolera que el suelo permanezca constantemente encharcado. Por eso, lo recomendable es regarla cuando la capa superficial de la tierra se encuentre seca y utilizar una maceta que tenga buenos agujeros de drenaje.

También es importante retirar las flores que se van marchitando. Esta tarea ayuda a mantener la planta en mejores condiciones y puede favorecer la aparición de nuevas flores durante la temporada.