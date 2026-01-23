Consejos para un guacamole perfecto para la picada de verano
Receta de guacamole casero, ideal para el verano: fresco, rápido y lleno de sabor, perfecto para picadas, tacos y comidas informales sin complicarse.
El guacamole casero es una receta fresca, simple y llena de sabor, ideal para el verano y perfecta para acompañar comidas informales. Se prepara en pocos minutos, no necesita cocción y es un clásico infaltable para picadas, tacos o sandwiches. Cremoso, aromático y bien natural, es una opción práctica que siempre suma. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde de 4 a 6 porciones)
Palta madura: 3 unidades
Tomate: 1 unidad chica
Cebolla morada: ½ unidad
Jugo de limón: 2 cucharadas
Aceite de oliva: 1 cucharada
Sal: a gusto
Pimienta: a gusto
Cilantro o perejil: 1 cucharada picada (opcional)
Paso a paso para lograr el guacamole perfecto
1- Pisá la palta en un bol hasta lograr una textura cremosa pero con algo de cuerpo.
2- Picá bien chico el tomate y la cebolla morada.
3- Agregá el jugo de limón para evitar que la palta se oxide y sumar frescura.
4- Incorporá el aceite de oliva, la sal y la pimienta.
5- Sumá el cilantro o perejil, mezclá suavemente y ajustá la sazón.
6- Llevá a la heladera unos minutos antes de servir para que se integren los sabores.
Beneficios de consumir palta
Es rica en grasas monoinsaturadas, que ayudan a cuidar el corazón y el colesterol.
Contribuye a reducir el colesterol LDL (malo) y aumentar el HDL (bueno).
Mejora la digestión, genera saciedad y ayuda al tránsito intestinal.
Aporta vitaminas E, C, K y del grupo B, además de potasio y magnesio.
Sus grasas favorecen la función cognitiva y la concentración.
Protege las células del envejecimiento prematuro.
Sacia, aporta energía sostenida y ayuda a controlar el apetito.
Se adapta tanto a preparaciones dulces como saladas, sin procesados.
De la cocina a la mesa
Servilo frío en un bol, acompañado con nachos, tortillas, carnes grilladas o verduras frescas. También queda espectacular como relleno de wraps o base para tostadas. Consumido en el momento mantiene su color y textura ideales, destacando el sabor natural de la palta. Prepararlo es super fácil ¡ahora a disfrutar!