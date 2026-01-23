Consejos para un guacamole perfecto para la picada de verano

El guacamole casero es una receta fresca, simple y llena de sabor, ideal para el verano y perfecta para acompañar comidas informales. Se prepara en pocos minutos, no necesita cocción y es un clásico infaltable para picadas, tacos o sandwiches. Cremoso, aromático y bien natural, es una opción práctica que siempre suma. ¡Manos a la obra!

Guacamole listo para la picada de verano

1- Pisá la palta en un bol hasta lograr una textura cremosa pero con algo de cuerpo.

2- Picá bien chico el tomate y la cebolla morada.

3- Agregá el jugo de limón para evitar que la palta se oxide y sumar frescura.

4- Incorporá el aceite de oliva, la sal y la pimienta.

5- Sumá el cilantro o perejil, mezclá suavemente y ajustá la sazón.

6- Llevá a la heladera unos minutos antes de servir para que se integren los sabores.

Perfecto para las comidas de verano, guacamole casero

Beneficios de consumir palta

Es rica en grasas monoinsaturadas, que ayudan a cuidar el corazón y el colesterol.

Contribuye a reducir el colesterol LDL (malo) y aumentar el HDL (bueno).

Mejora la digestión, genera saciedad y ayuda al tránsito intestinal.

Aporta vitaminas E, C, K y del grupo B, además de potasio y magnesio.

Sus grasas favorecen la función cognitiva y la concentración.

Protege las células del envejecimiento prematuro.

Sacia, aporta energía sostenida y ayuda a controlar el apetito.

Se adapta tanto a preparaciones dulces como saladas, sin procesados.

De la cocina a la mesa

Servilo frío en un bol, acompañado con nachos, tortillas, carnes grilladas o verduras frescas. También queda espectacular como relleno de wraps o base para tostadas. Consumido en el momento mantiene su color y textura ideales, destacando el sabor natural de la palta. Prepararlo es super fácil ¡ahora a disfrutar!