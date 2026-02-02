Según la Inteligencia Artificial, los microplásticos se han transformado en uno de los mayores retos ambientales de salud de estos tiempos. No solo están en el océano o en el estómago de las tortugas, sino que estudios han confirmado su presencia en el torrente sanguíneo, la placenta humana y los pulmones.

La información de la Inteligencia Artificial En verdad los microplásticos son partículas diminutas de material plástico que miden menos de 5 milímetros y se dividen en primarios, fabricados para ser pequeños como las microesferas en productos de cosmética (exfoliantes) o fibras sintéticas de la ropa.

También están los microplásticos secundarios que son el resultado de la degradación de objetos más grandes, como botellas, bolsas o neumáticos, que se rompen por la acción del sol, el viento y el roce.

Gemini_Generated_Image_rfx9m8rfx9m8rfx9 El peligro de los microplásticos, según la Inteligencia Artificial. A través de las funciones vitales básicas las personas los incorporan, por ejemplo en la sal marina se han hallado partículas en casi todas las marcas. En los mariscos como mejillones se ingiere el plástico que ellos filtraron. En el agua que viene en una botella de plástico se liberan las partículas en el líquido.También por inhalación. Las fibras de la ropa sintética se desprenden con el roce y flotan en el aire del hogar. Al respirar las fibras pueden alojarse en lo profundo de los alvéolos pulmonares. También vienen del desgaste de neumáticos en las ciudades que crean un “polvo plástico” que inhalan constantemente las personas.

Aunque no es tan frecuente también están los nanoplásticos, más pequeños que los microplásticos presentes en cremas, maquillajes y protectores que podrían atravesar la capa fina de la piel.