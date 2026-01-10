Cómo limpiar la grasa del horno eléctrico con solo dos ingredientes

La limpieza del horno eléctrico ya no es un problema: un truco casero elimina la grasa de forma fácil y segura.

El horno eléctrico acumula grasa con el uso diario. Foto: Archivo

Mantener el horno eléctrico limpio puede parecer una tarea complicada, sobre todo cuando la grasa se acumula y se vuelve difícil de remover. Sin embargo, existe un método casero, económico y efectivo que permite dejarlo impecable usando solo dos ingredientes que casi siempre están en la cocina.

Sin productos químicos agresivos ni gastos extra, esta técnica se volvió una de las más elegidas para la limpieza del hogar.

Los dos ingredientes clave Para este truco solo necesitás:

Bicarbonato de sodio

Vinagre blanco La combinación de ambos genera una reacción que ayuda a despegar la grasa adherida y neutralizar los malos olores, sin dañar las superficies del horno.

Paso a paso para limpiar el horno eléctrico Desenchufá el horno y asegurate de que esté completamente frío.

Mezclá bicarbonato con un poco de agua hasta formar una pasta espesa.

Aplicá la preparación en las zonas con grasa, evitando las resistencias eléctricas.

Dejá actuar entre quince y veinte minutos para que el bicarbonato absorba la suciedad.

Rociá vinagre blanco sobre la pasta. La efervescencia ayudará a aflojar la grasa.

Retirá con un paño húmedo o esponja suave.

Secá con un trapo limpio para evitar marcas. Por qué este método funciona El bicarbonato actúa como un abrasivo suave que no raya las superficies, mientras que el vinagre descompone la grasa y elimina bacterias. Juntos logran una limpieza profunda sin dañar el interior del horno eléctrico.