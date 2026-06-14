Cómo funciona el Plan Canje para cambiar el televisor viejo para ver el Mundial 2026 en un aparato de última tecnología

El Mundial 2026 ya está en marcha y la locura por ver los partidos con la mejor definición posible empieza a jugar su propio campeonato. En medio del furor, la empresa Samsung relanzó con fuerza su Plan Canje para renovar el televisor .

Se trata de una alternativa para quienes buscan dar el salto tecnológico hacia las categorías de televisores más grandes (como los modelos QLED u OLED) sin pagar el precio total de lista.

Como lo dice el nombre del programa, el usuario entrega su televisor actual como parte de pago, adquiere un modelo de última generación y abona únicamente la diferencia.

A diferencia de otros sistemas de permuta directa en el mostrador, el mecanismo de Samsung opera mediante un sistema de devolución posterior. Al realizar la transacción, el usuario paga el valor del nuevo televisor y, una vez que la compañía retira y verifica el equipo antiguo, se procesa una bonificación en forma de reintegro.

El dinero se devuelve exactamente en la misma tarjeta o medio de pago utilizado para la compra original.

Desde la compañía aclaran que el reintegro no es inmediato. El desembolso se hace efectivo en un plazo estimado de 15 a 20 días hábiles posteriores a la entrega del equipo usado, quedando sujeto a los tiempos de procesamiento de cada entidad bancaria o emisora de tarjeta.

En tanto, los valores de los equipos usados se actualizan de forma periódica. El usuario puede calcular el valor estimado de su pantalla actual en la web oficial al momento de seleccionar el nuevo modelo.

Requisitos para calificar

Captura de pantalla 2026-06-12 093137 La opción para tener un televisor mejor.

Para que un televisor sea aceptado dentro del programa, debe cumplir con ciertas condiciones básicas de hardware y documentación:

Funcionamiento eléctrico: Es el requisito fundamental. El equipo debe encender y apagar correctamente, respondiendo a los comandos básicos.

Identificación legible: El número de serie del televisor debe estar perfectamente visible y legible para que los técnicos puedan verificar su autenticidad y procedencia (regla que también aplica con el IMEI en el caso de celulares y tablets).

Detalles estéticos: El resto de los requisitos específicos sobre el estado de la pantalla o los componentes se detallan de forma transparente al momento de simular la operación en la plataforma de la marca.

El Plan Canje para televisores y dispositivos móviles cuenta con cobertura en casi toda la República Argentina, facilitando el retiro y la entrega a domicilio. Sin embargo, existen dos excepciones logísticas importantes a tener en cuenta:

El programa no se encuentra disponible para residentes de la provincia de Tierra del Fuego.

Si además de la tele se busca renovar un lavarropas bajo esta misma modalidad, el canje queda limitado exclusivamente a los usuarios que residan dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).