Cómo evitar la acidez estomacal con remedios caseros

La acidez estomacal es una de las molestias digestivas más comunes. Si bien los medicamentos pueden ser útiles, existen varios remedios caseros que ayudan a aliviarla de forma natural. Aquí te dejamos algunos métodos efectivos para combatir este problema y decirle adiós al dolor de estómago.

Cinco remedios caseros para evitar la acidez estomacal Uno de los remedios más populares es el agua con bicarbonato de sodio. Ayuda a neutralizar el ácido en el estómago, aliviando rápidamente el ardor. Solo debes mezclar media cucharadita de bicarbonato en un vaso de agua tibia y beberlo. Importante: este remedio no debe usarse con frecuencia, ya que puede alterar el equilibrio ácido-base del cuerpo.

El jengibre también es un gran aliado por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas que pueden reducir la producción excesiva de ácido estomacal. Puedes preparar una infusión de jengibre fresco, o incluso masticar pequeños trozos de la raíz para calmar la acidez. Además, el jengibre favorece la digestión, lo que puede prevenir futuros episodios de acidez.

El vinagre de manzana es otro que puede ayudarte a combatir la acidez. Aunque pueda parecer contradictorio, el vinagre ayuda a equilibrar los niveles de ácido en el estómago. Debes diluir una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua y beberlo antes de las comidas. Este remedio también mejora la digestión, previniendo el reflujo.

El agua de aloe vera también ayuda por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias. El aloe vera puede reducir la irritación en el estómago y es especialmente útil si la acidez está acompañada de dolor. Beber un pequeño vaso de jugo de aloe vera antes de las comidas puede ser muy beneficioso.