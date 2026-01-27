Cociná delicioso, incluso en verano: consejos para el mejor tabulé del mundo

Esta receta de tabulé es un clásico fresco del verano , ideal para quienes buscan platos livianos, aromáticos y llenos de sabor. A base de trigo burgol, hierbas frescas y limón, es perfecto como entrada, guarnición o plato principal liviano. Refrescante, nutritivo y rendidor, se adapta muy bien a mesas de calor y comidas al aire libre. ¡Manos a la obra!

Si no sabés qué comida hacer en verano, prepará tabule

Si no sabés qué comida hacer en verano, prepará tabule

1- Colocar el trigo burgol en un bowl, cubrirlo con el agua caliente y dejar hidratar 15 minutos. Escurrir bien.

2- Picar chico los tomates, retirando las semillas.

3- Picar bien fina la cebolla morada.

4- Picar abundante perejil y menta fresca.

5- Mezclar el trigo con los tomates, la cebolla y las hierbas.

6- Condimentar con el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta.

7- Mezclar bien y llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.

La ensalada del verano, tabule La ensalada del verano, tabule Shutterstock

De la cocina a la mesa

Servilo bien frío para potenciar su frescura. Es ideal como entrada, acompañamiento de carnes grilladas o como plato principal liviano. También funciona perfecto para viandas, picnics o mesas frías. Con el reposo, los sabores se integran y queda todavía más rico. Prepararlo es super sencillo ¡a disfrutar!