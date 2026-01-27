Presenta:

Cociná delicioso, incluso en verano: consejos para el mejor tabulé del mundo

Receta de tabulé ideal para el verano: fresca, liviana y llena de hierbas, perfecta como entrada o guarnición en días de calor.

Candela Spann

Tabule, tu aliada para el verano
Esta receta de tabulé es un clásico fresco del verano, ideal para quienes buscan platos livianos, aromáticos y llenos de sabor. A base de trigo burgol, hierbas frescas y limón, es perfecto como entrada, guarnición o plato principal liviano. Refrescante, nutritivo y rendidor, se adapta muy bien a mesas de calor y comidas al aire libre. ¡Manos a la obra!

Si no sabés qué comida hacer en verano, prepará tabule
Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • 100 gramos de trigo burgol fino

  • 200 ml de agua caliente

  • 2 tomates medianos

  • 1/2 cebolla morada chica

  • 1 atado grande de perejil fresco

  • 1/2 atado de menta fresca

  • Jugo de 2 limones

  • 4 cucharadas de aceite de oliva

  • Sal a gusto

  • Pimienta a gusto

Paso a paso para preparar el tabulé perfecto

1- Colocar el trigo burgol en un bowl, cubrirlo con el agua caliente y dejar hidratar 15 minutos. Escurrir bien.

2- Picar chico los tomates, retirando las semillas.

3- Picar bien fina la cebolla morada.

4- Picar abundante perejil y menta fresca.

5- Mezclar el trigo con los tomates, la cebolla y las hierbas.

6- Condimentar con el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta.

7- Mezclar bien y llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.

La ensalada del verano, tabule
De la cocina a la mesa

Servilo bien frío para potenciar su frescura. Es ideal como entrada, acompañamiento de carnes grilladas o como plato principal liviano. También funciona perfecto para viandas, picnics o mesas frías. Con el reposo, los sabores se integran y queda todavía más rico. Prepararlo es super sencillo ¡a disfrutar!

