Cinco lagunas de Argentina imperdibles para visitar en verano

Argentina tiene paisajes únicos y, entre ellos, las lagunas se convierten en destinos ideales para disfrutar del verano. Desde la Puna jujeña hasta la Patagonia austral, estas cinco opciones ofrecen naturaleza, aire libre y experiencias inolvidables.

Laguna de Chascomús (Buenos Aires) A solo 120 km de la Ciudad de Buenos Aires, la Laguna de Chascomús es perfecta para escapadas de fin de semana. Con una costanera de más de 30 km, se pueden practicar deportes náuticos como kayak y windsurf, además de pasear por su casco histórico. Es un clásico del turismo de cercanía que nunca falla en verano.

Laguna de la Niña Encantada (Mendoza) En Malargüe, Mendoza, se encuentra esta laguna rodeada de rocas y con un color azul intenso que sorprende a primera vista. Es ideal para caminatas, fotografía y descanso en un entorno natural. Su contraste entre el agua y el paisaje árido la convierte en una postal única de la cordillera mendocina.

Laguna de los Pozuelos (Jujuy) Ubicada en plena Puna jujeña, la Laguna de los Pozuelos es un sitio Ramsar reconocido internacionalmente por su biodiversidad. Allí se pueden observar flamencos y aves altoandinas en su hábitat natural. Es un destino perfecto para quienes buscan turismo de naturaleza y experiencias auténticas.

Laguna Esmeralda (Tierra del Fuego) En Ushuaia, un trekking de dificultad media lleva hasta la Laguna Esmeralda, rodeada de montañas nevadas y bosques patagónicos. Su agua turquesa es una de las postales más famosas de Tierra del Fuego. Es un plan ideal para aventureros y amantes del senderismo que buscan paisajes únicos.