Cinco habilidades clave para no quedarse atrás en la ola de la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial no llegó como una moda pasajera. Entró a las empresas y empezó a cambiar tareas, rutinas y criterios de contratación. Forbes puso un número sobre la mesa: hacia 2030, cerca del 70% de las habilidades necesarias para un puesto promedio será distinto.

Y hay otro dato que ayuda a dimensionar el sacudón: LinkedIn sostiene que los profesionales están camino a tener casi el doble de trabajos a lo largo de su vida laboral en comparación con hace 15 años. En ese escenario, el “aprendí una vez y listo” deja de servir. El aprendizaje continuo pasa a ser parte del empleo, aunque suene agotador.

Entre las habilidades que más se repiten en informes y búsquedas de talento, hay cinco que funcionan como un “kit” básico para moverse con soltura. La primera es la ingeniería de prompts: saber pedir, ajustar y guiar a una herramienta para obtener resultados útiles, no textos genéricos. La segunda es la alfabetización en IA: entender qué puede hacer, qué no, dónde se equivoca y qué riesgos trae, sin necesidad de programar.

La tercera es la adaptabilidad, que hoy es más parecida a un reflejo que a una virtud: probar herramientas nuevas, cambiar procesos y no quedar pegado a una sola forma de trabajar.

La cuarta es el pensamiento analítico. La IA puede resumir, comparar y encontrar patrones, pero no se hace cargo de la decisión. Ese paso sigue siendo humano: interpretar, chequear, poner contexto y elegir. La quinta es la creatividad, entendida como capacidad de proponer enfoques, combinar ideas y diseñar soluciones. La IA puede ayudar a bocetar, acelerar y sugerir , pero el salto original suele aparecer cuando alguien conecta puntos que no estaban conectados.

Generaciones frente al mismo vértigo

No todos viven este cambio de la misma manera. En los más jóvenes suele aparecer entusiasmo, mezclado con una sensación de saturación por la velocidad de las novedades. En generaciones intermedias hay actitud positiva, pero también cansancio por tener que actualizarse mientras se trabaja. Y en los perfiles más senior, la adaptación puede ser más gradual: aprenden por capas, como pasó con otras tecnologías que al principio parecían ajenas y luego se volvieron inevitables.

En ese clima, Catherine Fisher, referente de LinkedIn, lo resumió con una frase que se repite en muchas oficinas: aprender IA “se siente como un segundo trabajo”.

Lo interesante es que la discusión ya no es “si” usar IA, sino “cómo” hacerlo sin perder criterio. Gallup, por ejemplo, viene registrando un aumento en el uso de IA en el trabajo en Estados Unidos, con más empleados que la incorporan al menos algunas veces al año. Ese crecimiento empuja a las empresas a pedir algo más que curiosidad: esperan resultados, y también responsabilidad.

La forma más rápida de aprender no es teórica. Es práctica. Elegí una tarea real de tu día a día y probá IA como asistente, no como piloto automático. Ajustá instrucciones, compará respuestas, pedí fuentes, revisá datos. Sumá un hábito simple: guardar los prompts que te funcionan y anotar qué cambiaste cuando salió mal. Otra vía efectiva es “levantarse la mano” en proyectos donde haya herramientas nuevas, aunque dé pudor al principio. En equipos, compartir trucos y errores baja la presión individual y acelera el aprendizaje colectivo.

El riesgo de mirar para otro lado

Ignorar esta transición tiene costo. Distintos relevamientos muestran ansiedad por quedarse atrás y vergüenza por no saber lo suficiente, algo que muchas personas no dicen en voz alta. El punto no es volverse experto en todas las apps, sino construir una base sólida: saber preguntar, entender límites, analizar con cabeza fría y aportar ideas propias. La tecnología cambia rápido, sí. Pero la ventaja sigue estando en lo mismo de siempre: criterio, adaptación y creatividad aplicada.