Chau televisores de pantalla plana: la tendencia para armar un cine en casa de 120 pulgadas por un 70% menos
Con la incorporación de sistemas operativos como Android TV y una imagen más cómoda para la vista, los proyectores ganan terreno frente a los televisores tradicionales.
Cada vez más personas buscan pantallas de gran tamaño para disfrutar de películas y series de forma más inmersiva que la que ofrecen los televisores de pantalla plana. Frente a esta necesidad, los proyectores se posicionan como una alternativa económica y práctica para armar un cine en casa.
Un proyector permite superar con facilidad las 100 o 120 pulgadas y, al apagarse, desaparece de la vista. Quienes eligen estos equipos suelen preferirlos porque no dejan un rectángulo negro ni cables a la vista que interfieran con la decoración del ambiente.
Asimismo, la mayoría de los modelos actuales incorporan sistemas operativos como Android TV, lo que simplifica la conexión a internet y el uso de aplicaciones de streaming. A su vez, al tratarse de una imagen proyectada por reflejo sobre la pared y no de una luz directa hacia los ojos, resulta más cómoda para la vista durante periodos prolongados y disminuye la fatiga visual.
Cuánto cuesta un proyector
En plataformas de comercio electrónico en la Argentina, los modelos de entrada rondan entre los $170.000 y los $270.000. Varias publicaciones ofrecen cupones de descuento, envío rápido sin cargo y planes de financiación en cuotas sin interés. No obstante, existen alternativas de mayor valor según la marca y la tecnología de imagen elegida.
Qué mirar antes de comprar
Antes de comprar un proyector, es conveniente revisar cinco factores clave: luminosidad, resolución nativa, fuente de luz, distancia de proyección y conectividad.
La luminosidad es una de las especificaciones centrales: para habitaciones oscuras se necesitan entre 1.000 y 2.000 lúmenes, mientras que para ambientes con luz natural se requieren al menos 3.000 lúmenes para conservar la visibilidad.
En cuanto a la resolución, la mínima recomendada es Full HD (1080p) para garantizar nitidez. Al revisar la ficha técnica, es importante no confundir la resolución nativa (la calidad real del panel) con la resolución soportada, que indica únicamente la capacidad del equipo para recibir señales de video en 4K.