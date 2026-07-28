Chau televisores de pantalla plana: la tendencia para armar un cine en casa de 120 pulgadas por un 70% menos

Con la incorporación de sistemas operativos como Android TV y una imagen más cómoda para la vista, los proyectores ganan terreno frente a los televisores tradicionales.

Cada vez más personas buscan pantallas de gran tamaño para disfrutar de películas y series de forma más inmersiva que la que ofrecen los televisores de pantalla plana. Frente a esta necesidad, los proyectores se posicionan como una alternativa económica y práctica para armar un cine en casa.

Un proyector permite superar con facilidad las 100 o 120 pulgadas y, al apagarse, desaparece de la vista. Quienes eligen estos equipos suelen preferirlos porque no dejan un rectángulo negro ni cables a la vista que interfieran con la decoración del ambiente.

Asimismo, la mayoría de los modelos actuales incorporan sistemas operativos como Android TV, lo que simplifica la conexión a internet y el uso de aplicaciones de streaming. A su vez, al tratarse de una imagen proyectada por reflejo sobre la pared y no de una luz directa hacia los ojos, resulta más cómoda para la vista durante periodos prolongados y disminuye la fatiga visual.

Los proyectores son la nueva tendencia y ya hay varias opciones en Argentina. Archivo Cuánto cuesta un proyector En plataformas de comercio electrónico en la Argentina, los modelos de entrada rondan entre los $170.000 y los $270.000. Varias publicaciones ofrecen cupones de descuento, envío rápido sin cargo y planes de financiación en cuotas sin interés. No obstante, existen alternativas de mayor valor según la marca y la tecnología de imagen elegida.

Qué mirar antes de comprar Antes de comprar un proyector, es conveniente revisar cinco factores clave: luminosidad, resolución nativa, fuente de luz, distancia de proyección y conectividad.