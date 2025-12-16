Cansancio todo el día y sueño liviano: la vitamina que los médicos recomiendan

El cansancio que se arrastra durante el día y las noches de sueño liviano puede tener varias causas. A veces pesa el trabajo. A veces, el estrés. En otros casos, el organismo está pidiendo algo más básico. En ese terreno aparece la vitamina B12, un nutriente que el NIH ubica en el centro de funciones clave.

Estas funciones son las siguientes: desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso, formación saludable de glóbulos rojos y síntesis de ADN.

Ritmo circadiano y descanso: una relación en estudio La B12 no es un sedante. Tampoco reemplaza hábitos saludables para dormir. Aun así, hay investigación que intenta entender si se vincula con el ritmo circadiano, el “reloj interno” que regula vigilia y descanso.

El déficit de B12 no siempre da señales rápidas. El NIH remarca que el cuerpo almacena grandes reservas, por lo que los síntomas pueden tardar años en aparecer. Cuando el faltante se instala, una manifestación clásica es la anemia megaloblástica, con fatiga marcada y debilidad. Pueden sumarse palidez, palpitaciones, pérdida de apetito o descenso de peso. Y hay alertas neurológicas: hormigueo en manos o pies, problemas de equilibrio, confusión, mala memoria o ánimo bajo, entre otras. El NIH advierte, además, que el sistema nervioso puede dañarse incluso sin anemia, por lo que el tratamiento temprano importa.

Qué hace la vitamina B12 y por qué importa tanto La B12 no "carga energía" de forma inmediata. Su rol es más profundo. Actúa como cofactor de enzimas esenciales y participa, por ejemplo, en la conversión de homocisteína en metionina, un proceso ligado a reacciones de metilación necesarias para múltiples funciones celulares. También se relaciona con el mantenimiento de la mielina, la cobertura que protege a los nervios, y con la producción de glóbulos rojos que transportan oxígeno. Lo cardiovascular, se suele mencionar que bajar homocisteína sería positivo, pero el NIH señala que, aunque los suplementos reducen ese marcador, la evidencia no muestra que eso disminuya el riesgo de enfermedad cardiovascular o ACV.