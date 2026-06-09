Calles blancas, vino y música: el pueblo español que enamora a los argentinos

El pueblo español que enamora a los argentinos por sus noches y su calma. No es Madrid ni Barcelona: el destino español que atrapa en invierno.

No hace falta una gran ciudad para vivir una experiencia inolvidable en España. Mientras muchos turistas se concentran en Madrid o Barcelona, un pequeño pueblo del sur comenzó a llamar la atención de argentinos que buscan tranquilidad, buena comida y noches con otro ritmo. Calles iluminadas, bares antiguos y música en vivo forman parte del encanto que cada invierno gana más visitantes.

Frigiliana, el rincón español que conquista durante el invierno Ubicado en la provincia de Málaga, Frigiliana se transformó en uno de los destinos preferidos para quienes buscan una escapada distinta en temporada fría. Sus casas blancas, calles estrechas y miradores generan una postal difícil de olvidar. Durante el invierno, el ambiente cambia y las noches toman protagonismo entre luces cálidas y restaurantes pequeños.

españa Muchos argentinos eligen este lugar por la tranquilidad que se respira lejos de las grandes capitales. El pueblo mantiene una vida nocturna relajada, con bares donde suena flamenco, vino local y platos típicos andaluces. Caminar por las calles empedradas durante la noche se volvió uno de los planes favoritos entre viajeros sudamericanos.

españa2 Otro detalle que atrae visitantes es el clima. Aunque el invierno se siente, las temperaturas suelen resultar más suaves que en otras regiones de Europa. Eso permite disfrutar terrazas, ferias artesanales y recorridos nocturnos sin el frío extremo que aparece en ciudades más grandes o del norte del continente.