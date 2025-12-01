Calendario lunar de diciembre: cuándo cortar el cabello para que crezca abundante

El calendario lunar y tu cabello: fechas exactas de diciembre para cortar y fortalecerlo. Los días que potencian tu pelo.

El calendario lunar de diciembre trae fechas específicas para lograr distintos resultados. Esta guía te ayuda a programar la tijera para que tu cabello reciba la mejor energía astral y luzca un brillo renovado.

Calendario lunar y las fechas exactas Si tu cabello sufre de caída abundante, está estancado y luce maltratado, la fase de Luna Llena es tu momento ideal. En diciembre, estos días son el 5, 6 y 7. Este periodo es perfecto para aplicar tratamientos de hidratación profunda, teñir el cabello o someterlo a cualquier proceso. La Luna Llena otorga mayor vitalidad a la fibra capilar.

cabello (2) Para fortalecer la raíz del cuero cabelludo si está débil o tu cabello es quebradizo, programa un corte de pelo en Cuarto Menguante. Estas fechas son el 1, 11, 12 y 13 del mes. El menguante ayuda a que el corte dure más tiempo sin perder su forma. Este periodo concentra la energía en las raíces, promoviendo una base sólida y resistente.

Evita cortar el cabello durante la Luna Nueva, pues esta fase lo debilita y estanca su crecimiento. Las fechas a marcar en rojo son el 20 y 21 de diciembre. Durante estos días, es mejor dar un respiro a tu melena y no someterla a estrés. Si planeas un cambio, déjalo para otra fase que impulse los resultados deseados.