Cabello super sano ya: ¿cuál de estas 3 vitaminas te falta?

La fortaleza nace en la raíz. Si tu objetivo es un cabello lleno de volumen, resistencia y crecimiento óptimo, la clave está en nutrir el folículo. Un cabello sano depende de un suministro de nutrientes. Ciertas vitaminas específicas son fundamentales para mantener la raíz con la energía necesaria para su constante producción.

Las vitaminas que necesita tu cabello La vitamina B12 es un nutriente fundamental para la raíz. El folículo capilar demanda mucha energía para generar nuevo cabello a diario. Al tener niveles adecuados de B12, el cabello que sale crece con un grosor superior y gran resistencia.

Cuando hay una deficiencia de esta vitamina, la raíz pierde su potencia. El cabello producido es más delgado y se debilita con facilidad, afectando la densidad general. Puedes encontrar B12 de forma abundante en alimentos como carnes, huevos y pescado.

Otro elemento crucial es la vitamina D. El ciclo de crecimiento del cabello se da por etapas, y esta vitamina ayuda a mantener los folículos en una fase de crecimiento continuo. Esto asegura que el cabello se regenere sin pausa. Si falta la vitamina D, el cabello pierde su densidad natural y el volumen se reduce. Se obtiene del sol de forma natural, pero también está presente en alimentos como el salmón, las sardinas y los huevos.