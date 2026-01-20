¿Buscas trabajo? Lanzan los talleres de verano con capacitación gratuita con salida laboral
En febrero comienza el cursado de los talleres de verano en Godoy Cruz. Requisitos y cómo inscribirse.
Para los que están buscando trabajo la Municipalidad de Godoy Cruz anunció la apertura de las preinscripciones para los Talleres de Verano 2026. Los cursos serán presenciales durante febrero. Se apunta a brindar herramientas para mejorar la empleabilidad de los vecinos.
Talleres de verano
Para poder inscribirse a los talleres de verano hay que ser mayor de 18 años y tener domicilio en Godoy Cruz. Son totalmente gratuitos y los cupos son limitados. El dictado de clases comenzará la primera semana de febrero.
Te Podría Interesar
Centro de Formación Profesional Sarmiento
Ubicación: Av. Urbana del Oeste Marciano Cantero y Cutral-Có, B° Sarmiento.
Esta sede se enfoca principalmente en la tecnología, la sustentabilidad y los oficios manuales.
- Inteligencia Artificial en Excel: Especialización en automatización y asistencia inteligente (Requiere Ofimática nivel 1 y 2).
- Construcción en Seco: Curso intensivo de un mes sobre el sistema Drywall y placas de yeso.
- Tapicería Sustentable: Creación de puffs utilizando neumáticos reciclados.
- Reparación de PC y Seguridad Digital: Gestión de contraseñas, almacenamiento en la nube (Drive) y mantenimiento de equipos.
- Programación Web (GitHub): Introducción al manejo de repositorios y trabajo colaborativo para principiantes.
- Calzado Artesanal: Taller de confección de pantuflas personalizadas (Requiere saber usar máquina de coser).
- Ambientación de Eventos: Diseño y fabricación de estructuras para centros de mesa.
Escuela de Oficios
Ubicación: Colón 770.
Orientada a la especialización técnica avanzada y el diseño.
- AutoCAD para Metalurgia: Diseño 2D y 3D aplicado a la industria metalmecánica.
- IA en Planillas de Cálculo: Uso de modelos predictivos en Excel y Google Sheets (Requiere conocimientos previos).
- Diseño e Indumentaria:
- Camisería Femenina: Moldería y confección (Para quienes aprobaron Indumentaria niveles 3 y 4).
- Moldería Experimental: Creación de maniquíes y técnicas avanzadas (Requiere Clínica de Ropa 2025).
- Soldadura Institucional: Colaboración en proyectos municipales (Exclusivo para quienes aprobaron Soldadura General).
Hay que saber que la mayoría de los talleres exigen asistencia perfecta, el uso obligatorio de calzado cerrado y, en casos específicos, materiales propios.
Datos de interés:
- CFP Sarmiento: 261-3064945
- Escuela de Oficios: 261-2074648
- Dirección de Educación: 4429331