¿Buscas trabajo? Lanzan los talleres de verano con capacitación gratuita con salida laboral

En febrero comienza el cursado de los talleres de verano en Godoy Cruz. Requisitos y cómo inscribirse.

Para los que están buscando trabajo la Municipalidad de Godoy Cruz anunció la apertura de las preinscripciones para los Talleres de Verano 2026. Los cursos serán presenciales durante febrero. Se apunta a brindar herramientas para mejorar la empleabilidad de los vecinos.

Talleres de verano Para poder inscribirse a los talleres de verano hay que ser mayor de 18 años y tener domicilio en Godoy Cruz. Son totalmente gratuitos y los cupos son limitados. El dictado de clases comenzará la primera semana de febrero.

Talleres gratuitos de verano. Foto: Shutterstock Centro de Formación Profesional Sarmiento

Ubicación: Av. Urbana del Oeste Marciano Cantero y Cutral-Có, B° Sarmiento.

Esta sede se enfoca principalmente en la tecnología, la sustentabilidad y los oficios manuales.