Biodescodificación: el significado emocional del dolor de cabeza

La biodescodificación aporta una mirada desde el ámbito de las emociones para entender el significado, liberar y sanar.

Muchas personas sufren o han sufrido dolores de cabeza (cefalea) y a veces las causas médicas no logran explicar completamente su recurrencia. La biodescodificación aporta otra mirada y atribuye este problema a una manifestación biológica de un conflicto emocional no resuelto.

Biodescodificación Esta perspectiva no reemplaza a la medicina tradicional sino que busca complementar y ofrecer otra mirada. Su teoría es que todos los síntomas o enfermedades tienen un "sentido biológico" y es la mejor solución que el cuerpo encuentra para gestionar un estrés emocional para el cual la mente consciente no encontró una salida.

Dolor de cabeza.jpg La biodescodificación busca solucionar a través de las emociones. En el caso del dolor de cabeza, se interpreta como un problema que se relaciona con la pérdida de control cuando la persona siente que debe controlar demasiadas cosas o que una situación se escapa de las manos. También otro significado es atribuirlo a conflictos intelectuales o de identidad. Se genera estrés cuando la persona piensa demasiado en un problema o siente que las ideas propias no son aceptadas.

Por otra parte, la biodescodificación señala que las cefaleas llegan cuando la persona se siente menospreciada o no valorada. Por ejemplo cuando hay problemas en el ámbito laboral o personal donde no se sienten reconocidos por su esfuerzo.

Asimismo, la biodescodificación hace hincapié en la localización del dolor.