Biodescodificación: el mensaje y el significado oculto detrás del dolor de cabeza

La biodescodificación señala que las enfermedades son una respuesta biológica a un problema emocional. Busca el significado para sanar.

Si bien el dolor de cabeza es una de las dolencias más comunes, la biodescodificación lo asocia a problemas emocionales. Esta perspectiva, que no es científica, señala que podría tratarse de un conflicto emocional no resuelto y que el cuerpo comunica.

Biodescodificación y dolores La biodescodificación es una disciplina alternativa que señala que las enfermedades o malestares físicos son una respuesta biológica a un impacto emocional o estrés agudo que no fue gestionado correctamente. La intención de este método es identificar el problema, tomar conciencia y favorecer así la sanación.

Aunque no lo creas, la alimentación juega un papel importante en el manejo del dolor de cabeza. Foto: Archivo La biodescodificación analiza el impacto de las emociones en el cuerpo. Foto: Archivo Este enfoque señala que la cabeza es el centro de la identidad, el control y el intelecto y que se puede resentir cuando hay una sobrecarga mental o conflictos sobre ser o hacer. Es por eso que el significado que le da esta teoría se asocia con el exceso de control y la rigidez mental, esa necesidad de tener todo bajo control o ser demasiado perfeccionista.

Por otra parte, la biodescodificación relaciona este dolor con la ira o el enfado reprimido, la imposibilidad de expresar rabia o resentimiento lo que genera un “hervor” que se traduce en el dolor de cabeza por todo lo que se está “pensando”. La resistencia al cambio puede ser otra de las causas, la angustia, la preocupación o la ansiedad.