Atletas dopados y sin controles tradicionales: dónde ver hoy los Enhaced Games o "Juegos Mejorados"

Este domingo se realizará en Las Vegas , Estados Unidos, la primera edición de los Juegos Mejorados . La competencia, conocida en inglés como Enhanced Games, propone algo distinto y polémico: que los atletas puedan competir sin las reglas antidopaje que existen en torneos tradicionales como los Juegos Olímpicos.

La idea de estos juegos es permitir que los deportistas usen métodos o sustancias para mejorar su rendimiento, pero bajo control médico. Los organizadores aseguran que no se trata de competir sin ningún cuidado, sino de hacerlo con seguimiento profesional y reglas propias. Por eso, la propuesta abrió una fuerte discusión dentro del deporte.

En esta primera edición participarán 42 atletas. Según la información difundida por la organización, 36 formaron parte de un estudio clínico previo y 34 usaron sustancias para mejorar el rendimiento. De todos modos, no todos competirán de la misma manera, ya que algunos deportistas lo harán sin utilizar esos métodos.

El programa tendrá disciplinas de mucha exigencia física, como natación, atletismo y levantamiento de pesas. Son deportes en los que las marcas se pueden medir con claridad, ya sea por tiempo, velocidad, fuerza o resistencia. Por eso, los juegos buscarán mostrar hasta dónde pueden llegar los atletas en condiciones diferentes a las habituales.

Los juegos permiten que los atletas compitan con métodos o sustancias para mejorar su rendimiento bajo control médico.

El punto que más discusión genera es el uso de sustancias para rendir más. Los responsables de Enhanced Games no revelaron qué sustancias tomó cada atleta, pero sí difundieron datos generales: el 91% usó testosterona o ésteres de testosterona, el 79% hormona del crecimiento humano, el 62% estimulantes, el 50% moduladores metabólicos, el 41% EPO, el 29% algún esteroide anabólico y el 5% terapias de apoyo hormonal.

Además de la polémica deportiva, los Juegos Mejorados también tienen un fuerte incentivo económico. La organización ofrece premios muy altos y bonos para quienes logren marcas superiores a los récords actuales. Sin embargo, aunque algún atleta supere una marca histórica, esos resultados no serían reconocidos como récords oficiales por los organismos tradicionales, porque la competencia queda por fuera de las reglas antidopaje habituales.

Mientras la organización defiende que todo se hará con supervisión médica, muchos especialistas y dirigentes deportivos advierten que estos juegos pueden ser peligrosos para la salud y enviar un mal mensaje a otros deportistas. Para sus impulsores, pueden abrir una nueva etapa en el deporte. Para sus críticos, representan un golpe a la idea de competencia limpia.

image Uno de los competidores recibe una inyección de una sustancia para mejorar el rendimiento. Enhaced Games

¿Dónde ver los Juegos Mejorados?

En dónde ver los Juegos Mejorados: la competencia podrá seguirse este domingo desde Argentina a través de las plataformas oficiales de Enhanced. Los eventos de apertura comenzarán a las 19:30, mientras que la transmisión principal de los Juegos Mejorados será desde las 22:00. El evento se podrá ver por YouTube, Twitch, Rumble, Kick y Roku, según informó la organización.