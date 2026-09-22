Arthur Schopenhauer, en siglo XIX: "No hay camino más equivocado hacia la felicidad que..."

Una reflexión de Arthur Schopenhauer cuestiona la búsqueda de felicidad a través de lo mundano y propone pensar qué significa realmente vivir bien.

Arthur Schopenhauer fue uno de los filósofos alemanes más reconocidos del siglo XIX. Sus ideas estuvieron marcadas por una mirada pesimista sobre la existencia y por una profunda reflexión sobre el deseo, el sufrimiento y la felicidad. Nació en 1788 en Gdansk, hoy Polonia, y murió en 1860 en Fráncfort del Meno, Alemania.

Una de sus frases plantea una mirada crítica sobre la forma en que las personas buscan sentirse bien. Schopenhauer sostuvo que “no hay camino más equivocado hacia la felicidad que lo mundano”, una reflexión que pone el foco en la relación entre la satisfacción y aquello que se busca conseguir.

Qué quiso decir Arthur Schopenhauer con esta frase Para el filósofo, el deseo ocupa un lugar central en la vida. Las personas suelen perseguir objetivos porque creen que alcanzarlos les permitirá sentirse satisfechas. Sin embargo, esa sensación puede ser pasajera y dar lugar nuevamente a la búsqueda de algo diferente.

Esta idea se relaciona con su concepción de la existencia. Schopenhauer consideraba que los seres humanos están atravesados por deseos que nunca terminan de desaparecer. Cuando uno se cumple, puede aparecer otro que vuelve a poner en marcha la búsqueda.

Desde esa perspectiva, los bienes y objetivos externos no garantizan una felicidad permanente. La satisfacción que producen puede durar un tiempo, pero no necesariamente alcanza para eliminar la sensación de que todavía falta algo.