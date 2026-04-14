Artemis II: el impactante desafío físico de los astronautas tras aterrizar

Lo que nadie cuenta sobre volver del espacio: el impacto en el cuerpo humano. Artemis II: así regresan los astronautas a la Tierra.

Nada vuelve a ser igual. Tras pasar días en microgravedad, el cuerpo humano sufre cambios reales. Los astronautas de Artemis II enfrentan un proceso exigente al regresar a la Tierra. No es solo bajar de la nave: es volver a aprender a moverse, mantener el equilibrio y recuperar funciones básicas.

Artemis II: el cuerpo necesita adaptarse otra vez Uno de los efectos más visibles es la pérdida de masa muscular. Estudios de la NASA indican que en misiones cortas se pierde entre 1% y 2%, sobre todo en piernas y espalda. Esto ocurre porque el cuerpo no trabaja contra la gravedad.

artemis1 El sistema vestibular también se ve afectado. Este sistema, ubicado en el oído interno, regula el equilibrio. En el espacio deja de recibir señales normales. Al volver, los astronautas sufren mareos, desorientación y dificultad para caminar. Por eso muchos no pueden mantenerse de pie al aterrizar.

El cerebro también cambia. Investigaciones publicadas en PNAS muestran que se desplaza dentro del cráneo debido a la falta de gravedad. Esto altera funciones y exige un periodo de adaptación al regresar al planeta.

artemis-ii- Otro punto crítico es la densidad ósea. En el espacio, los huesos pierden minerales. A esto se suma un sistema inmune debilitado y cambios en la visión. Además, durante el reingreso, el cuerpo soporta fuerzas de hasta 3,9 veces la gravedad terrestre.