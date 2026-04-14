Adiós a las esponjas tradicionales: el cambio simple que protege el medio ambiente y dura más

Las esponjas de cocina son un aliado clave en la limpieza diaria. Sin embargo, su composición a base de materiales sintéticos las convierte en un foco de contaminación para el medio ambiente. Por eso, cada vez más personas buscan alternativas sostenibles que sean igual de efectivas para limpiar la vajilla, pero más amigables con el entorno.

Una de las opciones más elegidas es la esponja natural, elaborada con pulpa de madera. Su estructura porosa, con pequeños orificios, permite absorber agua y detergente con facilidad, lo que la vuelve práctica para limpiar platos y superficies.

La esponja de pulpa de madera está disponible en Mercado Libre

Además, se desgasta de forma natural y puede descomponerse sin generar residuos contaminantes. Incluso, si está libre de grasa o químicos, puede reutilizarse como abono en el jardín. De todos modos, es importante revisar su composición antes de comprarla , ya que no todas son 100% biodegradables.

Otra alternativa que gana terreno es la esponja de tela natural. Al estar hecha con fibras vegetales, no libera microplásticos durante el uso, lo que ayuda a proteger el agua y el suelo.

También se destaca por su durabilidad: permite remover restos de comida adherida y puede usarse tanto en vajilla como en encimeras. Una de sus principales ventajas es que se puede lavar en el lavarropas y se seca más rápido que las esponjas tradicionales, lo que reduce la acumulación de bacterias y malos olores.

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Cuál esponja comprar

Aunque las esponjas tradicionales siguen siendo las más usadas, cada vez más personas optan por alternativas que combinan practicidad y menor impacto ambiental.

Las opciones naturales, como las de pulpa de madera, resultan más amigables con el entorno y cumplen bien su función en la limpieza diaria. En tanto, las esponjas de tela vegetal se destacan por su durabilidad y facilidad de lavado, lo que las vuelve una alternativa más higiénica a largo plazo.

Si bien pueden implicar un pequeño cambio de hábito, estas alternativas permiten reducir residuos sin resignar eficacia en la cocina. Por eso, la elección depende del uso y las preferencias, pero la tendencia apunta a opciones reutilizables y más sostenibles.