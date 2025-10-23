Adiós a la lavandina: el truco de limpieza para blanquear la ropa sin gastar dinero
Se puede realizar una limpieza profunda de las prendas con agua oxigenada y bicarbonato de sodio, entre otros.
Los que están en el mundo de la limpieza conocen opciones menos agresivas que la lavandina para blanquear la ropa. Existe una solución casera y económica que dejará las prendas más blancas que nunca.
Limpieza y blanqueo
Esta fórmula logra combinar el poder limpiador del detergente con la acción blanqueadora del peróxido de hidrógeno potenciado aún más con las propiedades del bicarbonato de sodio.
Ingredientes
Detergente para platos
Jabón líquido para ropa
Dos cucharadas de bicarbonato de sodio
En un recipiente se coloca bastante detergente, jabón líquido para ropa, cantidad deseada de agua oxigenada y dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Aplicar directamente sobre la ropa dentro de la lavadora y programar un ciclo habitual para ropa blanca.
Con esta solución tendrán un blanqueamiento efectivo que no solo realizará una limpieza quitamanchas sino que además no decolorar las prendas como lo hace a veces la lavandina. Las prendas estarán visiblemente más blancas.
Por último, un tip extra es colocar vinagre en lugar de suavizante que profundizará aún más la limpieza de las prendas.