Adiós a la cama tradicional: la tendencia europea que cuesta la mitad, libera espacio y se limpia en segundos.

Est es la tendencia que pisará fuerte en 2026. Te contamos todos los detalles para que limpies menos y duermas más cómodo.

La tendencia de 2026 se centra en crear un dormitorio cómodo, elegante y práctico. Ante el desafío de los pocos metros cuadrados en los departamentos modernos, Europa ha adaptado una alternativa económica, elegante y que permite recuperar esos centímetros perdidos.

Esta tendencia silenciosa involucra a las camas rebatibles que prometen redefinir el dormitorio sin comprometer tu comodidad. Su éxito se debe a la gran cantidad de diseños que presenta el mercado ya que pueden integrarse a placares, bibliotecas, escritorios plegables o módulos decorativos, adaptándose fácilmente a estilos minimalistas, nórdicos o contemporáneos.

cama-rebatible-solida-liviana-y-funcional (1) La cama rebatible gana terreno en Europa. Archivo. Durante la noche, se convierte en una cama cómoda que garantiza horas de descanso, pero por el día desaparece dejando un gran espacio para trabajar allí, hacer deporte o estudiar, sin comprometer la estética de la habitación.

La tendencia que cambia la cama Además de la estructura de la cama, esta tendencia también cambia la ropa de cama. En 2026, los protagonistas serán las líneas limpias, materiales naturales y texturas que crean un ambiente armonioso y relajante para dormir.

BebejanDelphine100_CottonSateen230ThreadCount5-PieceReversibleComforterSet-1_be96fe64-1db4-46c2-b46d-cace03dc991a La ropa de cama se transforma con esta tendencia. Archivo. Durante este año, los materiales naturales como el lino, el algodón y el bambú serán clave. Estos no son solo suaves y transpirables, sino también sostenibles y ecológicos, y su textura emite una calidez táctil y visual que ayuda a bajar pulsaciones y despedirte del estrés.