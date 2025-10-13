Adiós antojos de dulce: el desayuno de una experta en glucosa para mejorar tu salud

Son fáciles de hacer, prometen saciedad y mejorar tu humor durante el día. Te damos algunas opciones para que elijas tu próximo desayuno favorito.

Un desayuno completo es la clave para mejorar tu bienestar.

Tu desayuno es esencial para evitar los picos de azúcar (glucosa) en sangre. Según Jessie Inchauspé, experta en glucosa y bioquímica con cientos de seguidores en Instagram (@glucosegoddess), una primera comida nutritiva mejorará tu rendimiento, estado de ánimo y salud en general.

La subida de glucosa ocurre cuando se consumen alimentos ricos en carbohidratos (como galletas y procesados) aislados, es decir, sin incluir fibras o proteínas. El carbohidrato se convierte en glucosa y un exceso de esta empeora el humor, no calma el hambre y genera ansiedad por la próxima comida.

Jessie es una experta en glucosa con más de 5 millones de seguidores en Instagram. Instagram @glucosegoddess Para que esto no suceda es importante comenzar el día con la mayor cantidad de nutrientes posible. Por lo tanto, un desayuno completo debe incluir carbohidratos complejos (como avena o pan integral), proteínas (huevos, lácteos o frutos secos), grasas saludables (aguacate, semillas), y fibra, vitaminas y minerales de las verduras.

¿Qué desayuno se recomienda? Una de las recomendaciones de Jessie es omelette con tomates y fetas de queso (se puede reemplazar el tomate por otra verdura). Esta es una preparación fácil de hacer y que lleva algunos minutos. Se recomienda no acompañar con mucha sal para no alterar el sistema digestivo.