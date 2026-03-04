A menos de 3 horas de Buenos Aires: las termas que todos eligen para escapar del estrés

A poco más de 150 kilómetros de la capital argentina, el ritmo acelerado empieza a quedar atrás. En el partido bonaerense de General Belgrano , las Termas del Salado se transformaron en un clásico para quienes necesitan una pausa real.

El complejo está a menos de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires y ofrece una combinación que seduce todo el año: aguas cálidas, aire puro y un entorno verde que invita a bajar un cambio.

Las piscinas se alimentan de una perforación profunda que extrae agua mineralizada con temperaturas que oscilan entre los 34 y los 40 grados. En su composición predominan minerales como sodio, calcio y magnesio. Esa fórmula natural es la que explica buena parte de sus efectos: alivio muscular, mejora en la circulación y una sensación de bienestar que se percibe casi de inmediato. No es casual que muchos visitantes repitan la experiencia varias veces al año.

El predio cuenta con seis piscinas distribuidas entre espacios cubiertos, semicubiertos y al aire libre. Cada una mantiene distintos niveles de temperatura, lo que permite alternar y potenciar los beneficios del circuito termal. Durante los meses más cálidos, se incorporan además dos piletas de agua fría destinadas al uso recreativo.

El agua emerge desde un acuífero profundo a valores cercanos a los 41 grados y posee una alta mineralización . Según datos difundidos por el municipio y el propio establecimiento, tanto la calidad como la profundidad de extracción están certificadas en informes técnicos. Esa base respalda su perfil terapéutico.

La capacidad del lugar ronda las 600 personas. Aun así, el diseño prioriza la comodidad. Hay vestuarios amplios y climatizados, sectores de descanso, quinchos y áreas verdes para relajarse entre inmersiones. También funciona un spa que ofrece masajes, tratamientos corporales y fangoterapia. El complejo dispone de guardavidas permanentes y un espacio destinado a bebés y familias.

termas del salado Termas del Salado

Uno de los diferenciales del lugar es su ubicación, a orillas del río Salado. La vegetación circundante y el paisaje abierto generan un clima de tranquilidad que potencia la experiencia termal. Muchos visitantes combinan las piletas con caminatas por los senderos cercanos o simplemente se instalan al sol para descansar.

El entorno también habilita actividades como pesca, paseos en bicicleta y recorridos a pie. Para quienes buscan un plan más completo, General Belgrano suma propuestas gastronómicas tradicionales y rincones pintorescos como su conocido bosque encantado. La localidad mantiene un perfil sereno, ideal para una escapada breve sin complicaciones.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

El acceso es simple y directo, otro de los puntos fuertes del destino. En auto, una de las opciones más elegidas es tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata, conectar con la Ruta Provincial 2 y luego desviar por la Ruta Provincial 215 hacia Brandsen para continuar por la Ruta Provincial 29 hasta General Belgrano. El recorrido total varía entre 156 y 162 kilómetros, según el punto de partida.

Existe una alternativa para quienes prefieren evitar la zona de La Plata. En ese caso, se puede optar por la Autopista Ezeiza–Cañuelas, seguir por la Ruta Nacional 3 hasta San Miguel del Monte y empalmar con la Ruta Provincial 41 rumbo al destino final.

También es posible viajar en micro desde la Terminal de Retiro. Empresas como Cóndor Estrella y Platabus realizan el trayecto en aproximadamente dos horas y media.

Con acceso ágil, servicios completos y un entorno natural privilegiado, las Termas del Salado se consolidan como una alternativa cercana para desconectar del estrés urbano y recuperar el equilibrio sin necesidad de planificar largas vacaciones.