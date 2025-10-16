YouTube renueva su diseño con un nuevo reproductor de video más limpio y ya reporta fallos

YouTube anunció una actualización global que transforma por completo la apariencia de su reproductor de video . El rediseño busca ofrecer una experiencia más limpia, inmersiva y fluida, con controles optimizados, animaciones interactivas y una navegación más cómoda en todas las plataformas, desde móviles hasta televisores inteligentes.

La compañía informó los cambios en su blog de soporte , donde explicó que el nuevo reproductor está pensado para reducir distracciones y hacer que los usuarios se concentren en el contenido.

YouTube rediseña el reproductor de vídeo para que sea más envolvente.

"Queremos que la reproducción sea más clara y coherente en todos los dispositivos", señalaron desde la plataforma.

El cambio más evidente se aprecia en la versión para 'Smart TV', donde YouTube reubicó la información del video en la esquina superior izquierda. Los botones principales —suscribirse, acceder al canal y ver la descripción— aparecen ahora más grandes, mientras que los íconos de 'Me gusta', comentarios y guardar video se ubican en el extremo derecho del panel de controles.

En dispositivos móviles, el rediseño es más sutil: los íconos adoptan un estilo más redondeado, con bordes curvos y líneas más gruesas que mejoran la legibilidad. Además, los controles están agrupados dentro de una forma de píldora, lo que da una sensación más ordenada y moderna.

La actualización también optimiza el gesto de doble toque para avanzar o retroceder, que ahora se ejecuta con una animación más fluida y menos intrusiva. Las transiciones entre pestañas dentro de la app se sienten más naturales, y el desplazamiento por los menús resulta más rápido.

Nuevas animaciones y mejoras de interacción

Entre las novedades más llamativas, YouTube incluyó animaciones personalizadas para el botón 'Me gusta'. Dependiendo del tipo de contenido, las reacciones visuales cambian: en los videos musicales aparecen notas de colores, mientras que en los deportivos se despliegan íconos temáticos. Según la compañía, esta función 'busca hacer la interacción más expresiva y divertida'.

También se introdujeron hilos de comentarios, diseñados para que las conversaciones sean más claras y organizadas dentro del panel de respuestas. Esta función, inspirada en la estructura de foros o redes sociales, mejora la lectura en teléfonos, aunque la versión de escritorio mantiene el formato clásico con enlaces a las respuestas.

Falla masiva a horas de la actualización

Pocas horas después del lanzamiento de la nueva actualización, YouTube reportó fallos que impidieron la reproducción de videos en distintas regiones. En la red social X, miles de usuarios manifestaron que se trataba de una caída masiva de la plataforma de video, compartiendo capturas de pantalla y mensajes con el hashtag #YouTubeDown.

image La caída de Youtube no permitía visualizar por fallo generalizado. Youtube

Por último, el rediseño suma accesos directos más visuales para guardar videos en listas de reproducción o en la sección 'Ver más tarde', facilitando el acceso al contenido favorito sin abandonar el reproductor.

El nuevo diseño de YouTube comenzó a implementarse a partir del 14 de octubre de 2025 y llegará de forma gradual a todos los usuarios. Quienes aún no vean los cambios deberán esperar algunos días, ya que la actualización se desplegará por regiones y dispositivos.