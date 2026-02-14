Xiaomi prepara el teléfono Redmi K90 Ultra y una nueva tablet con sonido Bose

El próximo Redmi K90 Ultra y la tablet K Pad 2 llegarían con altavoces sintonizados por Bose. Los Xiaomi prometen potencia y una batería de gran capacidad.

Xiaomi alista dos lanzamientos para su catálogo de este año que buscan mejorar la experiencia de audio móvil. El nuevo Redmi K90 Ultra llegará junto a la tablet compacta Redmi K Pad 2, y ambos dispositivos contarán con altavoces ajustados por la firma Bose para ofrecer mejor calidad de sonido.

La marca tiene planes para renovar su oferta de teléfonos y tablets con dos equipos que prometen bastante. Según las filtraciones que circulan en la red social Weibo a través del usuario Smart Pikachu, la empresa prepara el terreno para el estreno de estos modelos. El dato técnico que más llama la atención es la colaboración con Bose para el apartado sonoro, una tecnología que ya se vio en modelos previos de la misma serie y que ahora llegaría a más versiones.

Filtraciones Xiaomi Redmi Potencia extrema y audio Bose en los nuevos teléfonos de Xiaomi El Redmi K90 Ultra se ubica como el modelo más potente de la familia actual. Lo que se sabe hasta ahora indica que el equipo usará un procesador MediaTek Dimensity 9500 con una frecuencia de reloj más alta de lo normal. Para que el teléfono no caliente cuando se le exige al máximo, Xiaomi incluiría un ventilador físico interno. Este detalle técnico garantiza que el rendimiento no caiga de golpe a los pocos minutos de uso.

Redmi K Teléfono El próximo Redmi K90 Ultra incluirá un sistema de tres altavoces diseñado junto a Bose para mejorar la fidelidad sonora. Imagen generada con IA En cuanto a la autonomía, el teléfono vendrá con una batería de 8.500 mAh. Es una capacidad muy alta para el estándar actual y soportará carga rápida de 100W. El sistema de audio diseñado por Bose podría incluir hasta tres parlantes para lograr un sonido envolvente. Esta mejora busca que el usuario tenga una experiencia de calidad sin necesidad de usar auriculares externos todo el tiempo.

Redmi K Pad 2: una tablet compacta con pantalla de alta resolución La otra novedad es la Redmi K Pad 2, una tablet de tamaño chico que apunta a quienes buscan portabilidad. El equipo tendrá una pantalla LCD de 8,8 pulgadas con una resolución de 3K. Lo mejor de este panel es su tasa de refresco de 165Hz, lo que permite que cualquier movimiento en la pantalla se vea muy fluido. Al igual que el teléfono, esta tablet también usará el sistema de audio de Bose para escuchar música o ver videos con claridad.