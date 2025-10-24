Windows 11 lanzó un parche de emergencia para corregir un grave fallo: así podés instalarlo
La actualización KB5070773 soluciona los problemas con WinRE y los dispositivos USB. Más detalles en la nota.
Microsoft ha tenido que actuar con rapidez tras detectar un fallo crítico en el entorno de recuperación de Windows 11 (WinRE), una herramienta fundamental para restaurar el sistema operativo cuando surgen fallos graves. En los últimos días, numerosos usuarios reportaron que, tras instalar la reciente actualización acumulativa KB5066835, el entorno de recuperación dejó de funcionar correctamente, afectando especialmente el uso de dispositivos USB, teclados y ratones durante el proceso.
Ante esta situación, la compañía lanzó de forma no planificada una actualización de emergencia, la KB5070773, que ya está disponible para su descarga. Este parche tiene como objetivo principal restablecer el correcto funcionamiento del entorno WinRE, que había quedado inutilizable para muchos usuarios, impidiéndoles realizar acciones de recuperación básicas. Microsoft reconoció oficialmente el problema y asumió la responsabilidad, detallando que se trataba de un error introducido en el último 'martes de parches' de octubre.
Cómo instalar la actualización KB5070773
La nueva versión está disponible para Windows 11 en sus ediciones 24H2 y 25H2, y puede instalarse fácilmente a través de Windows Update, el método recomendado por la propia empresa. Para hacerlo, basta con abrir el menú de Configuración (tecla Windows + I), acceder a la sección de actualizaciones y buscar el parche correspondiente. Una vez detectado, solo es necesario pulsar 'Descargar e instalar' y reiniciar el equipo cuando lo solicite el sistema.
En caso de que no aparezca automáticamente, los usuarios avanzados pueden optar por la instalación manual desde el Catálogo de Microsoft Update, descargando el archivo .MSU adecuado para su versión del sistema operativo.
Este nuevo parche es acumulativo, lo que significa que incluye también las correcciones y mejoras de seguridad presentes en la actualización anterior. Sin embargo, Microsoft aclaró que no resuelve el otro fallo conocido detectado previamente, relacionado con la reproducción de contenidos multimedia protegidos por DRM (Gestión de Derechos Digitales), que afecta a ciertas aplicaciones de audio digital.
Pese a ello, la compañía recomienda instalar KB5070773 cuanto antes, ya que garantiza el correcto funcionamiento del entorno de recuperación, una herramienta vital para los usuarios en caso de que Windows 11 falle. Con esta rápida respuesta, Microsoft busca asegurar la estabilidad del sistema y reforzar la confianza de sus usuarios tras un error que, de no haberse corregido, podía dejar a muchos sin la posibilidad de recuperar su sistema operativo.