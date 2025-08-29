Underc0de Day 2025: de un encuentro de entusiastas a una expo tecnológica con alcance latinoamericano

Los días 6 y 7 de septiembre, el Espacio Arizu de Godoy Cruz será escenario de la segunda edición de Underc0de Day , una expo tecnológica con entrada libre y gratuita que reunirá a profesionales del mundo IT , instituciones educativas, emprendedores, empresas y público general en una experiencia que celebra el conocimiento, el trabajo colaborativo y el avance tecnológico. Organizado por la Fundación Underc0de , el evento ofrecerá capacitaciones, charlas, talleres, stands, torneos y una hackathon abierta a la comunidad, con el objetivo de consolidar a Mendoza como un polo de innovación y encuentro para el sector.

Con temáticas que van desde inteligencia artificial hasta ciberseguridad y educación digital, el encuentro busca reforzar el espíritu de colaboración que caracteriza a esta comunidad tecnológica de alcance latinoamericano. En diálogo con los organizadores, repasamos la evolución del evento y sus principales ejes para esta nueva edición.

– ¿Qué busca aportar esta nueva edición de Underc0de Day a la comunidad tecnológica de Mendoza?

Esta edición busca consolidar a Mendoza como un polo de innovación tecnológica, ofreciendo un espacio donde estudiantes, profesionales y empresas puedan encontrarse, compartir experiencias y generar oportunidades. El evento aporta capacitación práctica, networking de calidad y una plataforma para que la comunidad local se conecte con referentes nacionales e internacionales.

– ¿Cómo ha evolucionado el evento desde su primera edición hasta ahora?

Comenzó como un encuentro pequeño de entusiastas de la seguridad e informática en general, y hoy se ha transformado en una expo tecnológica con talleres, charlas, stands y hackathon. La evolución se refleja en la profesionalización de la organización, el crecimiento de la convocatoria y la incorporación de nuevas temáticas que van más allá del testing y abarcan inteligencia artificial, ciberseguridad, educación digital y desarrollo de software.

– ¿Qué rol cumple hoy la comunidad Underc0de en el ecosistema tecnológico de Latinoamérica?

Underc0de es hoy una de las comunidades más grandes, activas y referentes en informática de habla hispana. Su rol es formar, difundir y conectar, impulsando espacios de colaboración y aprendizaje abiertos. Desde Argentina, se ha proyectado como un puente que integra a profesionales de distintos países, fortaleciendo el ecosistema tecnológico regional.

– ¿Cómo se sostiene el espíritu de colaboración y libre circulación del conocimiento que caracteriza a Underc0de?¿Qué temáticas emergentes tendrán más protagonismo en esta edición?

A través de talleres gratuitos, charlas abiertas, mentorías y proyectos comunitarios. En esta edición, se refuerza con la Hackathon de QA, donde equipos multidisciplinarios trabajan colaborativamente. Además, se fomenta que cada speaker, sponsor o institución participante aporte contenido accesible y replicable para que el conocimiento circule más allá del evento.

Entre los ejes principales del evento se destacan la inteligencia artificial aplicada a la educación, la automatización de pruebas con nuevas herramientas, la ciberseguridad y protección de datos, la transformación digital en pymes y emprendedores, y la educación tecnológica inclusiva y accesible.

– ¿Por qué decidieron incluir un hackathon abierto? ¿Cómo se seleccionan los expositores y los proyectos que se presentan?

Debido a que la mayoría de las hackathones son de desarrollo, decidimos crear la primera para los QAs. La hackathon es abierta y nace de la idea de aprender haciendo y de visibilizar el talento local. Es una forma de que los participantes pongan en práctica conocimientos de QA en un entorno real de trabajo en equipo.

Los expositores y proyectos se seleccionan mediante una convocatoria abierta y la curaduría de un comité organizador, priorizando propuestas que aporten innovación, impacto social y calidad técnica.

¿Cómo puedo asistir al Underc0de Day?

El Underc0de Day Volumen II se realizará en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, Mendoza, de 11:00 a 20:30 horas, con entrada libre y gratuita. Como parte de la propuesta solidaria los asistentes pueden colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a los merenderos de Luján: “Pancitas Llenas” de Perdriel, “Los Pitufos” de Agrelo y la “Asociación Ángeles” de Drummond.