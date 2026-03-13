Ulefone Armor 29 Pro: el bestial teléfono con cámara térmica y ultrarresistente

El nuevo Ulefone Armor 29 Pro destaca por su batería de 21.200 mAh y un sensor térmico. Conocé los detalles técnicos de este equipo de alta resistencia.

El mercado de los móviles de alta resistencia recibe al Ulefone Armor 29 Pro, un teléfono que apuesta por la potencia extrema y funciones industriales. Este modelo de Ulefone integra un procesador de 4 nanómetros y una memoria RAM de 16 GB para asegurar un rendimiento fluido en cualquier situación de uso.

Potencia y batería en el Ulefone Armor 29 Pro El hardware de este equipo no es para cualquiera. El dispositivo pesa 688 gramos y eso se nota apenas lo agarrás. La marca Ulefone decidió sacrificar la liviandad para meter una batería de 21.200 mAh. Con esta capacidad, el aparato puede estar encendido varios días sin pasar por el enchufe. Si te quedás sin carga, el sistema tiene carga rápida de 120 W.

Ulefone Armor 29 Pro 1 El nuevo Ulefone Armor 29 Pro incluye un sensor térmico avanzado para uso industrial. Ulefone El procesador es un MediaTek Dimensity 7400 que soporta cualquier aplicación pesada. La pantalla es un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con una frecuencia de 120 Hz. En la parte de atrás, el Ulefone Armor 29 Pro tiene una pantalla chiquita de una pulgada para ver notificaciones rápido sin tener que dar vuelta el equipo. Es un teléfono diseñado para aguantar de todo, pero, si me consultan, me inclino por catalogarlo como un teléfono "militar" o para trabajos pesados como la minería.

Un teléfono con cámara térmica profesional Ulefone Armor 29 Pro Thermal Version La característica más importante de este teléfono es su cámara térmica ThermoVue T2. Este sensor tiene una resolución de 640x512 píxeles y puede medir temperaturas de hasta 550 °C. Es una herramienta ideal para electricistas o mecánicos que necesitan detectar fallas al instante. La precisión es de apenas 2 grados de diferencia, lo que garantiza resultados reales en el trabajo diario.

En cuanto a la resistencia, este teléfono tiene todas las chapas. Cuenta con certificaciones IP68 e IP69K, por lo que aguanta el agua caliente a presión y el polvo sin dramas. También cumple con normas militares para resistir caídas y golpes fuertes. Para los que andan de noche, el equipo trae una linterna de 1000 lúmenes que ilumina un montón. El sistema operativo es Android 15, así que viene con lo último en software.