¿Ubisoft en la mira? El retraso financiero reaviva rumores de venta y deja al sector gamer en alerta

El inesperado retraso del informe financiero de Ubisoft desató una ola de especulaciones en la industria gamer . Durante varias horas, analistas, insiders y jugadores debatieron una misma cuestión: ¿está Ubisoft preparando el terreno para venderse? La compañía francesa negó cualquier operación en curso, pero el episodio reactivó dudas que llevan años sobrevolando al estudio responsable de Assassins Creed .

Aunque Ubisoft ya publicó sus resultados y brindó explicaciones, el momento elegido, los movimientos paralelos y su propia estructura financiera hacen que la pregunta vuelva a instalarse en el centro de la conversación.

La chispa se encendió cuando Ubisoft no solo pospuso su informe financiero , sino que también suspendió temporalmente la cotización de sus acciones, un movimiento excepcional que, en general, suele anteceder anuncios relevantes. En un mercado volátil y altamente competitivo, este tipo de decisiones rara vez pasan inadvertidas.

La creación de Vantage Studios y la inversión de 1.250 millones de dólares fortalecen a Ubisoft, pero también alimentan teorías sobre una futura adquisición por parte de Tencent.

El rumor que cobró más fuerza fue uno conocido: la posible compra por parte de Tencent , el gigante chino que en los últimos años ha invertido agresivamente en estudios occidentales. La sospecha no era descabellada. Ambas compañías anunciaron recientemente la creación de Vantage Studios, una nueva división que administrará franquicias clave como Assassins Creed, Far Cry y Rainbow Six.

A pesar de esto, Yves Guillemot, director ejecutivo de Ubisoft , se apresuró a negar cualquier venta inminente. Según explicó, la demora en el reporte respondió a ajustes contables y a la labor de un nuevo panel de auditores, no a una reestructuración corporativa. Sin embargo, incluso con la aclaración oficial, el tema volvió a instalarse: ¿por qué un estudio de esta magnitud enfrenta imprevistos financieros en un año crítico para sus lanzamientos?

ubisoft3 Con ingresos que crecieron 39% y el empuje de Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft muestra una leve recuperación en medio de las especulaciones. Imagen extraída de la web

Tencent, inversiones millonarias y una estructura que alimenta teorías

Otro de los factores que avivó la conversación fue el rol estratégico de Tencent. La nueva subsidiaria creada junto a Ubisoft debutará con un valor de mercado superior a los 4.000 millones de dólares, y el gigante chino tendrá el 25% de participación. La inversión total será de 1.250 millones de dólares, una cifra que no solo muestra el interés de Tencent, sino que también abre preguntas sobre el futuro de esa alianza.

Si bien Ubisoft insiste en que Vantage Studios operará de forma independiente, su creación fortalece la idea de una compañía que está reconfigurando su estructura interna, un movimiento que muchas veces antecede decisiones más profundas dentro de la industria gamer.

Guillemot calificó la operación como un paso clave en el presente de la empresa: “El cierre de nuestra transacción con Tencent fortalecerá significativamente nuestra posición financiera”. Guillemot calificó la operación como un paso clave en el presente de la empresa: “El cierre de nuestra transacción con Tencent fortalecerá significativamente nuestra posición financiera”.

Para algunos analistas, ese fortalecimiento podría interpretarse como un “emprolijamiento” previo a una posible adquisición; para otros, es simplemente un esfuerzo por estabilizar sus finanzas en un mercado de alta presión.

ubisoft2 En un mercado de megafusiones gamer, el gran interrogante es cuánto tiempo más podrá Ubisoft mantener su independencia. Imagen extraída de la web

Resultados que sorprenden y una franquicia que sostiene a la compañía

En contraste con los rumores, los números de Ubisoft muestran un trimestre sólido. Los ingresos crecieron 39% interanual, alcanzando los €490,9 millones, por encima de lo esperado. Este buen rendimiento estuvo impulsado principalmente por Assassin’s Creed Shadows, que cumplió –e incluso superó– las proyecciones internas.

También hubo buen desempeño en The Division 2, impulsado por su nuevo DLC Battle for Brooklyn, lo que refleja que sus franquicias históricas siguen traccionando.

Sin embargo, el crecimiento no logra disipar del todo las sospechas. En un mercado donde grandes estudios han sido adquiridos por conglomerados tecnológicos —como Activision Blizzard por Microsoft— el interrogante persiste: ¿cuánto tiempo podrá Ubisoft seguir resistiendo presiones externas y reestructuraciones internas antes de dar un paso más grande?