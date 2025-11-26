¿Ubisoft en la mira? El retraso financiero reaviva rumores de venta y deja al sector gamer en alerta
El retraso del informe financiero reavivó rumores de venta y puso a Ubisoft bajo la lupa, pese a que la compañía asegura que no evalúa desprenderse del estudio.
El inesperado retraso del informe financiero de Ubisoft desató una ola de especulaciones en la industria gamer. Durante varias horas, analistas, insiders y jugadores debatieron una misma cuestión: ¿está Ubisoft preparando el terreno para venderse? La compañía francesa negó cualquier operación en curso, pero el episodio reactivó dudas que llevan años sobrevolando al estudio responsable de Assassins Creed.
Aunque Ubisoft ya publicó sus resultados y brindó explicaciones, el momento elegido, los movimientos paralelos y su propia estructura financiera hacen que la pregunta vuelva a instalarse en el centro de la conversación.
Un retraso que encendió señales: suspensión de acciones y vínculos con Tencent
La chispa se encendió cuando Ubisoft no solo pospuso su informe financiero, sino que también suspendió temporalmente la cotización de sus acciones, un movimiento excepcional que, en general, suele anteceder anuncios relevantes. En un mercado volátil y altamente competitivo, este tipo de decisiones rara vez pasan inadvertidas.
El rumor que cobró más fuerza fue uno conocido: la posible compra por parte de Tencent, el gigante chino que en los últimos años ha invertido agresivamente en estudios occidentales. La sospecha no era descabellada. Ambas compañías anunciaron recientemente la creación de Vantage Studios, una nueva división que administrará franquicias clave como Assassins Creed, Far Cry y Rainbow Six.
A pesar de esto, Yves Guillemot, director ejecutivo de Ubisoft, se apresuró a negar cualquier venta inminente. Según explicó, la demora en el reporte respondió a ajustes contables y a la labor de un nuevo panel de auditores, no a una reestructuración corporativa. Sin embargo, incluso con la aclaración oficial, el tema volvió a instalarse: ¿por qué un estudio de esta magnitud enfrenta imprevistos financieros en un año crítico para sus lanzamientos?
Tencent, inversiones millonarias y una estructura que alimenta teorías
Otro de los factores que avivó la conversación fue el rol estratégico de Tencent. La nueva subsidiaria creada junto a Ubisoft debutará con un valor de mercado superior a los 4.000 millones de dólares, y el gigante chino tendrá el 25% de participación. La inversión total será de 1.250 millones de dólares, una cifra que no solo muestra el interés de Tencent, sino que también abre preguntas sobre el futuro de esa alianza.
Si bien Ubisoft insiste en que Vantage Studios operará de forma independiente, su creación fortalece la idea de una compañía que está reconfigurando su estructura interna, un movimiento que muchas veces antecede decisiones más profundas dentro de la industria gamer.
Para algunos analistas, ese fortalecimiento podría interpretarse como un “emprolijamiento” previo a una posible adquisición; para otros, es simplemente un esfuerzo por estabilizar sus finanzas en un mercado de alta presión.
Resultados que sorprenden y una franquicia que sostiene a la compañía
En contraste con los rumores, los números de Ubisoft muestran un trimestre sólido. Los ingresos crecieron 39% interanual, alcanzando los €490,9 millones, por encima de lo esperado. Este buen rendimiento estuvo impulsado principalmente por Assassin’s Creed Shadows, que cumplió –e incluso superó– las proyecciones internas.
También hubo buen desempeño en The Division 2, impulsado por su nuevo DLC Battle for Brooklyn, lo que refleja que sus franquicias históricas siguen traccionando.
Sin embargo, el crecimiento no logra disipar del todo las sospechas. En un mercado donde grandes estudios han sido adquiridos por conglomerados tecnológicos —como Activision Blizzard por Microsoft— el interrogante persiste: ¿cuánto tiempo podrá Ubisoft seguir resistiendo presiones externas y reestructuraciones internas antes de dar un paso más grande?