Todo lo que sabemos del próximo iPhone Ultra

El análisis de la cadena de producción anticipa problemas de abastecimiento para el nuevo iPhone que presentará la firma estadounidense en septiembre.

El sector logístico de la telefonía premium afronta complicaciones en la fabricación de componentes elásticos para la nueva generación del iPhone con pantallas plegables. De acuerdo a filtraciones del sector Apple proyecta el lanzamiento del iPhone Ultra, un dispositivo que marcará la apertura de un catálogo de terminales flexibles pero con un volumen de distribución inicial sumamente reducido en los mercados globales.

La proyección comercial elaborada por el especialista de la industria Ming-Chi Kuo detalla que las fábricas de ensamblaje distribuirán entre 7 y 8 millones de unidades durante el segundo semestre del año corriente. De esa cifra total, la disponibilidad para el tercer trimestre se ubicará entre las 500.000 y el millón de unidades, un valor que representa apenas el 10% del inventario final. Al contrastar estos números con los 22 millones de unidades previstos para los modelos convencionales de la marca, los analistas estiman un escenario de escasez severa que postergará las entregas efectivas hacia finales de año.

Características técnicas y precio del nuevo iPhone Ultra El nuevo diseño de Apple presentará un panel flexible interno de dimensiones similares a las de una tableta de escala reducida. Imagen generada con IA La arquitectura del aparato combina las funciones de un teléfono tradicional con la superficie útil de una tableta compacta. El diseño porta una pantalla externa de 5,5 pulgadas y un panel interno desplegable de 7,8 pulgadas, manteniendo un grosor inferior a los 5 milímetros cuando la estructura permanece abierta en su totalidad. Los informes de los proveedores confirman que el valor de venta al público se posicionará entre los 2300 y los 2500 dólares, una cifra que sitúa al modelo en la cúspide del catálogo corporativo.

La ingeniería de este iPhone flexible demandó el desarrollo de bisagras mecánicas de alta precisión que toleren los ciclos de apertura sin alterar la respuesta táctil de la superficie. Sin embargo, los retrasos en las líneas de montaje anticipan que las primeras compras en las plataformas digitales sufrirán tiempos de espera de entre cuatro y seis semanas. Esta situación emula las dificultades operativas ocurridas durante el lanzamiento del modelo X, un antecedente donde la demanda superó ampliamente la capacidad de las plantas de fabricación.

El mercado de los teléfonos plegables y la competencia de gama alta La llegada del fabricante estadounidense altera la competencia dentro del segmento de los teléfonos plegables, un espacio que hasta el momento registra el dominio de firmas asiáticas como Samsung y Vivo. Las limitaciones en los canales de distribución locales podrían fomentar la aparición de revendedores informales que apliquen recargos de hasta el 100% sobre el valor minorista oficial de las piezas durante el período de fiestas. La estabilización del flujo de stock de estos teléfonos plegables en los puntos de venta oficiales recién se prevé para el primer trimestre del próximo año.