¿Te vas de vacaciones?: estas son las mejores aplicaciones para reservar alojamiento en Mendoza

Acabamos de empezar el 2026 y muchos turistas eligen la provincia como su “escapada” de verano. Este movimiento permite que los comercios del centro y la actividad turística de Mendoza tengan un leve repunte en lo económico. No obstante, las vacaciones de verano ya llegaron y nos brindan la posibilidad de realizar una planificación con tiempo a través de diversas apliaciones.

Planificar una escapada a Mendoza puede ser más simple cuando se utilizan plataformas para comparar alojamientos. Las aplicaciones más usadas, Booking y Airbnb , brindan opciones variadas según el estilo del viaje y los servicios que cada persona necesita. Datos de hoteles locales y experiencias de viajeros muestran diferencias claras entre ambas herramientas.

Booking se mantiene como una de las aplicaciones más consultadas para reservar hoteles, hostales y apart-hoteles en la Ciudad de Mendoza. Ofrece una gran cantidad de alojamientos tradicionales, incluidos varios de 4 y 5 estrellas, lo que la convierte en una alternativa cómoda para quienes buscan servicios formales. Los hoteles suelen ofrecer cancelación gratuita y, en muchos casos, la posibilidad de pagar en destino , un punto útil dentro de un mercado como el argentino, donde el tipo de cambio fluctúa con frecuencia.

Las reseñas verificadas —con su clásico “Guest Review Award”— permiten identificar alojamientos con estándares de calidad estables. Sin embargo, este formato también implica menor interacción con los anfitriones y una experiencia más impersonal. Para quienes viajan por trabajo o priorizan un servicio homogéneo, sigue siendo una opción muy utilizada.

Airbnb se destaca entre usuarios que buscan alternativas más amplias dentro de la provincia. La plataforma reúne casas completas, cabañas en Potrerillos, departamentos en barrios residenciales y opciones situadas cerca de bodegas en Luján de Cuyo o Maipú. Es común que viajeros que visitan la ruta del vino opten por este servicio para acceder a entornos tranquilos o propiedades con espacios exteriores.

image Airbnb entre las mejores plataformas de reserva para las vacaciones. Airbnb

La posibilidad de tratar directamente con propietarios suma una experiencia más cercana. Muchos anfitriones comparten recomendaciones locales o indicaciones personalizadas para moverse por la zona. A diferencia de Booking, esta plataforma depende de políticas de cancelación definidas por cada anfitrión, que pueden ser más estrictas y limitar reembolsos en caso de cambios de último momento. Además, los cargos por servicio y limpieza pueden modificar el precio final.

Airbnb suele ser elegido por familias o grupos que necesitan varios dormitorios y espacios amplios. También es una alternativa para quienes buscan una estadía más prolongada con cocina completa, patio o amenities que resultan difíciles de conseguir en hoteles del centro.

Otros factores a tener en cuenta al elegir aplicación

Airbnb y Booking: diferencias entre ambas plataformas

Antes de reservar, conviene revisar tanto los precios finales como las condiciones específicas de cada alojamiento. En el caso de Mendoza, la ubicación puede cambiar por completo la experiencia: la Ciudad es conveniente por su acceso a servicios, mientras que zonas como Chacras, Perdriel o Cacheuta ofrecen paisajes y tranquilidad. Comparar ambas plataformas ayuda a encontrar una opción que se adapte mejor al viaje planificado de tus vacaciones.