Steam lanza su propio calendario: así podrás seguir cada nuevo juego que salga
Steam incorporó una nueva función que adapta los gustos de cada jugador, para descubrir fácilmente nuevos títulos y no perderse ningún estreno relevante.
Steam lanzó oficialmente su nueva función experimental, Steam Labs Experiment 16, un calendario interactivo y personalizado que promete cambiar la manera en que los jugadores descubren nuevos títulos en la plataforma. Este sistema no solo muestra los lanzamientos actuales y futuros, sino que también adapta las recomendaciones a cada usuario según su historial de juego, construyendo una experiencia única y más intuitiva para cada perfil.
Cómo funciona este nuevo 'calendario' de Steam
Lejos de ser un simple calendario con fechas de estreno, esta función actúa como una guía inteligente: analiza los títulos a los que más tiempo dedicas y te propone nuevos juegos con características similares. En palabras de Valve, su objetivo es ayudar a los usuarios a 'encontrar su próximo juego favorito'. La interfaz presenta los lanzamientos de forma cronológica, pero filtrando únicamente aquellos que 'más te pueden interesar', según tus hábitos en Steam.
Actualmente, el calendario ya está disponible para ser probado directamente desde la web de Steam, aunque todavía se encuentra en fase experimental. Los jugadores pueden personalizarlo a su gusto: elegir si desean incluir los juegos de su lista de deseados, los que ya poseen en su biblioteca, e incluso ajustar la cantidad de títulos que aparecen para evitar la saturación visual. Además, cada entrada en el calendario permite acceder directamente a la página del juego, con toda su información, videos y capturas, facilitando el proceso de compra o exploración.
Una respuesta al exceso de lanzamientos
Valve busca resolver uno de los mayores desafíos de su ecosistema: la dificultad para descubrir nuevos juegos en un catálogo que supera las decenas de miles de títulos. Solo en 2023, se lanzaron más de 14.000 juegos en Steam, según cifras de SteamDB. En ese mar de estrenos, muchos jugadores terminan perdiéndose joyas ocultas o lanzamientos que podrían ajustarse perfectamente a sus gustos.
Con esta nueva herramienta, Steam apunta a mejorar la 'calidad de vida' del usuario dentro de la plataforma, simplificando la búsqueda y promoción de contenidos relevantes. A su vez, ofrece una oportunidad para que los desarrolladores independientes alcancen una mayor visibilidad sin depender de grandes campañas de marketing.
Aunque Steam Labs Experiment 16 aún está en fase de prueba, su diseño pulido y funcionalidad efectiva sugieren que podría convertirse en una incorporación permanente. Si Valve decide implementarlo de forma definitiva, los jugadores podrían estar frente a una de las mejoras más útiles de la plataforma en los últimos años: un calendario que no solo organiza lanzamientos, sino que aprende de ti para recomendarte exactamente lo que querés jugar.