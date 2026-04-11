¿Sentís que te roban el WiFi? Así podés detectar dispositivos extraños y bloquear intrusos en tu red

La red WiFi del hogar se volvió una pieza central de la vida cotidiana. No solo conecta celulares, notebooks y televisores, sino también cámaras, parlantes, consolas y todo tipo de dispositivos inteligentes. En ese escenario, un acceso no autorizado ya no representa solo una molestia por la pérdida de velocidad: también puede convertirse en un riesgo para la privacidad, el consumo de datos y la seguridad de toda la casa.

Detectar si alguien ajeno está robando tu conexión y cortar ese acceso a tiempo es una tarea cada vez más importante. La buena noticia es que hoy existen herramientas simples, incluidas en el router , apps de proveedores y plataformas de gestión, que permiten revisar qué equipos están conectados y actuar sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados.

Una de las formas más directas de controlar la red es a través de las aplicaciones móviles que ofrecen algunos proveedores de internet o fabricantes de routers . Estas plataformas muestran en tiempo real qué dispositivos están conectados, sus nombres, direcciones MAC e incluso el consumo de datos. Eso permite detectar con rapidez si aparece un equipo extraño.

Una baja repentina de velocidad puede ser la primera señal de accesos ajenos en la red.

Otra opción es entrar a la configuración del router desde el navegador. Para hacerlo, normalmente hay que escribir una dirección IP como 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 10.0.0.1, iniciar sesión y buscar apartados como “Dispositivos conectados” o “Clientes DHCP”. Allí suele figurar la lista completa de equipos activos en la red.

Los sistemas WiFi Mesh, como Google WiFi, Amazon Eero o TP-Link Deco, también cuentan con aplicaciones propias que simplifican todavía más esta tarea. En general, permiten identificar y bloquear dispositivos sospechosos con unos pocos toques.

ChatGPT Image 6 abr 2026, 10_28_23 a.m. Cambiar la contraseña y bloquear equipos sospechosos son pasos clave para recuperar el control. Imagen generada por la IA

Las señales que pueden delatar a un intruso

No siempre hace falta ver un nombre desconocido para sospechar que alguien más está usando la red. Hay indicios que suelen repetirse. Uno de los más comunes es una baja repentina de velocidad sin que haya aumentado el uso dentro de la casa. También puede llamar la atención un mayor consumo de datos, luces del router parpadeando cuando no hay dispositivos en uso o desconexiones frecuentes al intentar sumar nuevos equipos.

En algunos casos, las apps del proveedor también envían alertas de acceso inusual. Todo esto puede agravarse en edificios o zonas densamente pobladas, donde una clave débil o una configuración insegura facilitan intentos de conexión ajenos.

Además, existen métodos alternativos para revisar la actividad de la red WiFi. En Windows, por ejemplo, hay herramientas para observar parte del tráfico y el consumo, mientras que aplicaciones de terceros como Fing permiten escanear la red local y detectar rápidamente qué equipos están conectados.

wifi2 Proteger el WiFi del hogar también implica cuidar datos personales, privacidad y estabilidad de conexión. Imagen generada por la IA

Cómo bloquear intrusos y reforzar la seguridad

Si confirmas la presencia de un dispositivo desconocido, el paso más importante es cambiar la contraseña del WiFi por una clave robusta, con letras, números y símbolos. Después, conviene entrar al router y eliminar manualmente el equipo sospechoso, siempre que el modelo lo permita.

También es recomendable activar WPA2 o WPA3, desactivar WPS, actualizar el firmware del router y, si está disponible, ocultar el nombre de la red. Otra capa de control es el filtrado por dirección MAC, que deja conectarse solo a los dispositivos autorizados.

La revisión periódica de la red y la actualización de credenciales ya no son una tarea opcional. En un hogar lleno de dispositivos conectados, cuidar el WiFi también significa cuidar la información personal, la estabilidad de la conexión y la tranquilidad diaria. Porque una red protegida no solo funciona mejor: también expone menos.