Se filtra el nuevo Motorola Moto X70 Air Pro: sería una bestia de la gama alta

Se filtran los detalles del nuevo Motorola Moto X70 Air Pro. Este equipo de gama alta promete carga ultrarrápida y un diseño delgado con mucha IA.

Motorola prepara su próximo gran golpe en el mercado de teléfonos celulares. Se trata del Moto X70 Air Pro, un dispositivo que buscará redefinir la gama alta combinando potencia y estética. Según las últimas filtraciones, la marca apuesta fuerte por la inteligencia artificial y la velocidad de carga para destacar frente a la competencia.

De esta forma, Motorola parecería estar en racha con sus anuncios. A finales de octubre, la compañía lanzó el Edge 70, la versión global del X70 Air. Aunque otros gigantes han tenido resultados mixtos con modelos delgados, esta firma insiste en la tendencia. Todo apunta a que este nuevo modelo Pro, probablemente llamado Edge 70 Pro a nivel mundial, elevará las prestaciones técnicas manteniendo la elegancia visual.

Moto X70 Air Pro - Interna 1 El Moto X70 Air Pro superaría la velocidad de carga de su antecesor. Motorola Más potencia y "más Pro" para el Moto X70 Air Pro La marca ya comenzó a generar expectativa. Motorola publicó una imagen teaser oficial del Moto X70 Air Pro, afirmando que será "más Pro" y con aún más IA. Esta declaración sugiere un enfoque agresivo en software y optimización, elementos clave en la batalla actual de los smartphones premium.

En cuanto al hardware, los registros técnicos dan pistas sólidas. Probablemente se trate del mismo dispositivo XT2603-1 que se detectó hace un tiempo en la base de datos china 3C, con capacidad de carga de 90 W. Si se confirma, "esto supone una mejora notable respecto a los 67 W máximos del X70 Air/Edge 70 estándar, ofreciendo a los usuarios menos tiempo conectados al enchufe y más autonomía diaria.

Motorola ataca a Samsung: se filtra el Edge 70, el celular ultradelgado que superaría al Galaxy S25 Edge El Motorola Edge 70 se filtra en un video, mostrando su diseño ultradelgado para competir con Samsung. El corazón del equipo y la competencia interna El rendimiento parece estar garantizado por un cerebro de nueva generación. También existe una prueba de Geekbench del XT2603-1 de noviembre, junto con información privilegiada de la industria que afirma que el teléfono estará basado en el próximo chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 5. ¿Será suficiente este procesador para dominar el segmento frente a rivales más costosos? Habrá que esperar para ver.