Se conoció el precio del nuevo Motorola Razr Fold en Argentina: será más barato de lo esperado

Motorola tiene todo listo para “sacudir”, una vez más el mercado de los teléfonos plegables: en esta oportunidad, la compañía presentó su nuevo Razr Fold . Ahora, lo que queremos contarte es la fecha de su posible llegada a la Argentina y el precio que tendrá este equipo.

La estrategia es clara: atacar directamente al líder del segmento. Motorola acaba de enseñar los dientes con el Razr Fold , su primer plegable de gran formato. Hasta ahora, la marca vivía cómoda en el nicho de los teléfonos tipo “flip”, pero con este hardware entra directamente a pelear en el terreno donde Samsung lleva años imponiendo su ley con el Galaxy Z Fold.

La información proviene de fuentes confiables. La filtración llega a través de Evan Blass , conocido y reputado filtrador, quien desveló que este equipo buscará reventar el mercado con un precio por debajo de sus rivales directos. Esta jugada es crucial, especialmente justo cuando los plegables dejaron de ser un experimento para empezar a tener buenas ventas.

Sin embargo, no todo es color de rosas en el panorama internacional, ya que la espantada de la operadora AT&T en Estados Unidos podría dejar a la marca sin su principal escaparate comercial. A pesar de esto, conviene recordar que el pasado mes de diciembre se registró un récord histórico de ventas en el sector de los plegables, lo que justifica la apuesta de la firma.

Este dispositivo cambia las reglas del juego. Lo que realmente separa a este Razr Fold de Motorola de lo que habíamos visto hasta ahora es su intención de ser el plegable “asequible” dentro de la gama alta. La marca promete pantallas generosas y saca pecho con funciones de inteligencia artificial integradas, aunque saben que el desafío técnico es enorme.

Un plegable tipo libro exige una gestión térmica mucho más seria para que el procesador no se ahogue al abrir tres aplicaciones a la vez. ¿Podrá estar a la altura del rendimiento? Si quieren ganar, no les queda otra que incorporar lo último de Qualcomm bajo el chasis. Sobre las cámaras, Evan Blass también tuvo tiempo de publicar información sobre las cámaras del Razr Fold, y parece que nos encontramos ante buen hardware sobre el papel.

Motorola Razr Fold - Interna 3 El precio en Argentina sería muy competitivo frente a Samsung. Imagen extraída de la web

El precio estimado para Argentina

El aspecto más atractivo es, sin duda, el costo. Según las filtraciones, el Motorola Razr Fold partiría de los 1.500 dólares en Estados Unidos, lo que se traduce en unos 2.200.000 pesos argentinos. Mientras que podría llegar a la Argentina durante los meses de junio o julio.

Esto representa un precio de derribo para un formato libro que pone contra las cuerdas la estrategia de Samsung. Solo resta esperar su lanzamiento oficial para ver si la pantalla interna no de la sensación de ser frágil y si finalmente Argentina recibe este modelo con los valores prometidos.