Samsung ya prepara el Galaxy A57: filtran los primeros datos del "rey de la gama media 2026"

Samsung ya tiene en el horno al Galaxy A57 , el esperado sucesor del exitoso Galaxy A56 . Los primeros indicios del teléfono aparecieron en los servidores de prueba de la compañía surcoreana, confirmando que el “rey de la gama media ” está en pleno desarrollo.

La tarea no será fácil, ya que el listón que deja el modelo es alto. El actual Galaxy A56 es un gran teléfono de gama media y está considerado uno de los mejores dispositivos de 2025, especialmente por su relación calidad-precio.

La confirmación del desarrollo del Galaxy A57 llega gracias al usuario Koram_Akhilesh en X , quien detectó capturas de pantalla del firmware en los servidores de prueba de Samsung .

El firmware del Samsung Galaxy A57 (SM-A576B) fue detectado en los servidores de Samsung.

El número de modelo identificado es "SM-A576B". Según SamMobile , la letra 'B' al final se refiere al modelo internacional del teléfono. ¿Qué significa esto? Que si bien el equipo está en marcha, Samsung aún no ha confirmado que esté fabricando una versión específica para el mercado estadounidense, que suele llegar con retraso.

Más allá de la confirmación de su existencia, ¿qué sabemos realmente sobre el Galaxy A57 ? Por ahora, los detalles son escasos, pero las especulaciones ya han comenzado.

El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera la gama alta de la marca en Argentina.

Modelo: SM-A576B (versión internacional).

SM-A576B (versión internacional). Procesador: SamMobile afirma que 'probablemente' utilizará un chip Exynos 1680.

SamMobile afirma que 'probablemente' utilizará un chip Exynos 1680. Detalle del chip: Es un procesador que Samsung aparentemente está desarrollando actualmente.

El foco estará puesto en si Samsung puede mantener la excelente relación calidad-precio que logró con el Galaxy A56 y si este nuevo Exynos 1680 dará la talla en la competida gama media de 2026.

Detalles Samsung Galaxy A57 - Interna 2 El Galaxy A57 podría estrenar el procesador Exynos 1680. Imagen extraída de la web

La posible fecha de lanzamiento

El Galaxy A56 se lanzó internacionalmente en marzo de 2025, pero llegó a la Argentina meses después de su lanzamiento internacional.

Si Samsung repite su calendario de lanzamientos, podríamos ver el Galaxy A57 presentado oficialmente en marzo de 2026. Sin embargo, los mercados como el argentino (y por extensión, a veces el latinoamericano) podrían tener que esperar tanto como hasta julio del próximo año para tenerlo disponible.