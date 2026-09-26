Samsung "regala" el Galaxy S26 Ultra en Mercado Libre y es la mejor oferta del fin de semana

El Samsung Galaxy S26 Ultra es uno de los celulares premium de la compañía coreana y reúne una pantalla de gran tamaño, un potente procesador, cámaras de alta resolución y varias funciones basadas en inteligencia artificial. Ahora, una oferta de Mercado Libre lo coloca por debajo de los $1,4 millones.

El equipo apunta a quienes buscan un teléfono capaz de afrontar tareas exigentes, sacar fotografías y videos con buena definición y ofrecer una experiencia de uso más completa. Entre sus principales características aparecen los 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno y conectividad mediante SIM física y eSIM.

Uno de los principales atractivos del Galaxy S26 Ultra está en su pantalla de 6,9 pulgadas, un tamaño pensado tanto para consumir contenido como para trabajar directamente desde el celular.

El Samsung Galaxy S26 Ultra incorpora 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y procesador Snapdragon.

El panel utiliza tecnología Dynamic AMOLED 2X, ofrece resolución QHD+ y una tasa de refresco adaptable de entre 1 y 120 Hz. Esta característica permite ajustar la frecuencia según el contenido que se muestra en pantalla y busca combinar fluidez con un uso más eficiente de la batería.

A esto se suma la reproducción de hasta mil millones de colores. El modelo también incorpora un modo de pantalla de privacidad, una función pensada para limitar la visibilidad del contenido cuando otras personas se encuentran cerca del usuario.

Samsung equipa su Galaxy S26 Ultra con cuatro cámaras traseras, incluyendo un sensor principal de 200 MP. Imagen generada con IA

Snapdragon de nueva generación y 12 GB de RAM

En materia de rendimiento, Samsung equipa al Galaxy S26 Ultra con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, un procesador fabricado bajo un proceso de 3 nanómetros.

La configuración se completa con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Con esta combinación, el equipo está preparado para ejecutar aplicaciones exigentes y mantener varias tareas abiertas sin depender únicamente de la memoria interna. Otro punto destacado es la carga rápida de hasta 60 W, una característica orientada a reducir el tiempo necesario para recuperar autonomía cuando la batería necesita una recarga.

El Samsung Galaxy S26 Ultra integra Galaxy AI con funciones diseñadas para facilitar diferentes tareas cotidianas. Imagen generda por la IA

Cámaras de hasta 200 MP y funciones de Galaxy AI

El apartado fotográfico es otro de los puntos fuertes del teléfono. El Galaxy S26 Ultra incorpora un sistema de cámaras traseras compuesto por sensores de 200 MP, 50 MP, 10 MP y 50 MP. El conjunto está preparado para capturar fotografías y videos incluso en condiciones nocturnas. También incorpora funciones como el bloqueo horizontal, que permite mantener una orientación determinada en determinadas situaciones de captura.

Samsung complementa el hardware con Galaxy AI y herramientas como Intelligent Photo, Creative Studio, Now Nudge, Now Bar, Now Brief Widget, Circle to Search y Finder. Estas funciones buscan integrar la inteligencia artificial en diferentes tareas del uso cotidiano del smartphone.

Samsung ofrece el Galaxy S26 Ultra con un descuento del 18% en Mercado Libre actualmente. Shutterstock

Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S26 Ultra en Mercado Libre

El Galaxy S26 Ultra se ubica dentro del segmento premium de Samsung y, según la información de la oferta, en otras tiendas digitales el mismo modelo puede encontrarse por encima de los $2 millones.

Sin embargo, en Mercado Libre aparece actualmente con un precio considerablemente inferior al valor de referencia informado. El equipo tenía un precio anterior de $1.652.310, pero ahora se ofrece por $1.350.284, lo que representa un 18% de descuento.