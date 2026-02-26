Samsung presentó los nuevos Galaxy Buds 4 Pro: mejoras y posibles precios en Argentin

Este miércoles, junto con el tan esperado Galaxy S26, Samsung presentó los nuevos Galaxy Buds 4 Pro y Galaxy Buds 4 , unos auriculares con un rediseño total que buscan mejorar la comodidad y la calidad de audio. Aunque ya se destacaron varios aspectos durante su presentación, en esta nota te contamos lo que no se mencionó sobre estos nuevos dispositivos de la marca surcoreana.

Uno de los cambios más notables en los Galaxy Buds 4 es su diseño más compacto y bordes más suaves, buscando corregir las críticas que recibieron los Buds 3 por su forma incómoda y ángulos filosos que resultaron molestos para muchos usuarios.

Los nuevos audífonos estarán disponibles en tres colores: plata, negro y un exclusivo tono "apricot". Este último, un color único que podría darle a Samsung una ventaja estética sobre sus competidores en el mercado.

Una de las características más destacadas de los Galaxy Buds 4 Pro es el control por gestos de cabeza. Esta función permite a los usuarios aceptar o rechazar llamadas, gestionar notificaciones, descartar alarmas e interactuar con el asistente de inteligencia artificial, todo sin necesidad de tocar los audífonos.

Control por gestos de cabeza : Innovadora función que permite gestionar llamadas y notificaciones sin tocar los audífonos.

Aunque no es una novedad absoluta en la industria, Samsung promete que esta función será más útil y flexible que la de sus competidores, proporcionando una experiencia más fluida y cómoda para el usuario.

samsung buds4c Mejora en la batería: Aumento del 15% en la capacidad, ofreciendo más horas de uso sin recargar. Samsung

Batería y nuevas funciones adicionales

En términos de batería, los Galaxy Buds 4 Pro ofrecen una capacidad de 61 mAh por audífono, lo que supone una mejora del 15% respecto a los Buds 3 Pro.

Este aumento se traduce en una mayor duración de uso, con la posibilidad de disfrutar entre una y dos horas adicionales de reproducción. Aunque el modelo Buds 4 presenta una pequeña reducción en la capacidad de la batería, la diferencia no es significativa.

Además, el estuche de los Buds 4 Pro ahora incluye un altavoz integrado para ayudar a localizar los audífonos en caso de pérdida, una característica similar a la de los AirPods Pro.

samsung buds4d Precio elevado: Aunque competitivos, los Galaxy Buds 4 Pro podrían tener un costo más alto en Latinoamérica. Samsung

Posible precio y disponibilidad

Los Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro fueron presentados oficialmente en el evento Unpacked realizado en San Francisco, aunque aún no se mencionaron precios específicos.

Se espera que los Galaxy Buds 4 tengan un precio de U$D 229 y los Buds 4 Pro de U$D 249. Sin embargo, muchos expertos anticipan que los precios en Latinoamérica podrían ser más altos debido a los impuestos de importación. A pesar de esto, muchos consideran que el precio es justo y competitivo en el mercado de audífonos premium, dado todo lo que estos nuevos modelos ofrecen.

Con un diseño más cómodo, mejor calidad de sonido y funciones innovadoras, los Galaxy Buds 4 y Pro se perfilan como un producto que podría triunfar entre los usuarios de Samsung.