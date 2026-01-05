Samsung podría copiar lo mejor de las cámaras chinas para el Galaxy S26 Ultra

La estrategia de Samsung para el próximo año podría dar un vuelco radical en lo que respecta a la fotografía móvil profesional. La compañía surcoreana convertiría al Galaxy S26 Ultra en un cuerpo de cámara modular para plantearle cara a los teléfonos chinos. Este movimiento busca replicar lo que vivo ya aplica en sus modelos para mejorar el agarre y la funcionalidad de sus cámaras mediante hardware externo.

La información surge tras analizar el software de la marca. Según reportes recientes, Gizmochina detectó en el código de One UI 8.5 el soporte nativo para empuñaduras y controles físicos. De esta manera, la compañía surcoreana intenta compensar la falta de grandes cambios en el hardware interno apostando por la ergonomía externa y por botones dedicados, una tendencia creciente en el mercado asiático.

La decisión de incorporar periféricos no es casualidad. Según los expertos, esta decisión responde a la incapacidad de la marca para meter sensores de una pulgada sin destrozar el diseño del teléfono. Al no poder aumentar el tamaño de los componentes internos sin comprometer la estética, la solución parece estar afuera.

El enfoque es claro: es un movimiento calcado al que vivo ya aplica en sus modelos Ultra para dotar a sus terminales de un agarre superior. Con esto, Samsung intenta que los usuarios pasen por alto que algunos competidores chinos avanzaron más rápido en hardware fotográfico puro, ofreciendo a cambio una experiencia de uso más tradicional y profesional mediante accesorios.

En cuanto a las especificaciones técnicas, parece haber continuidad. El Galaxy S26 Ultra va a reutilizar casi todas las piezas de la cámara del Galaxy S25 Ultra que analizamos en su momento, conservando el sensor principal de 200 megapíxeles. La única modificación de hardware confirmada sería la sustitución del teleobjetivo Sony IMX754 de 10 MP por una versión actualizada.

Sin embargo, el software traerá novedades. El sistema de cámaras estrenará un modo de 24 megapíxeles que busca un término medio entre nitidez y almacenamiento. Además, se integrará soporte para grabación de video APV y mejoras en la pantalla con IA. ¿Será suficiente el software para justificar el nuevo modelo?

Teléfono Samsung-Cámara Profesional - Interna 2 La estrategia de Samsung imita a fabricantes chinos como vivo. Imagen extraída de la web

¿Innovación real o venta de accesorios?

La utilidad de estos supuestos módulos reside en el control. La conectividad de estos mandos permitirá ajustar el enfoque o el HDR sin tocar el panel, lo cual es vital para evitar vibraciones al tomar una foto. Sin embargo, surge la duda: ¿estamos ante una evolución genuina o una forma de vender extras?

La serie Galaxy S26 saldrá a la venta a principios de 2026, y aunque sobre el papel la estrategia de depender de periféricos genera dudas, es posible que, con el teléfono en la mano, la experiencia contará otra historia. Resta ver si estos accesorios inspirados en vivo finalmente llegan al mercado masivo o se quedan en el código.