Realme P4s 5G: nuevo celular con batería de 8.000 mAh y pantalla de 6.500 nits

El segmento de dispositivos móviles suma una nueva propuesta centrada en la autonomía energética y la calidad visual. A través del Realme P4s 5G , la marca Realme oficializó un teléfono para la gama media que combina una batería masiva con un panel AMOLED de alto brillo.

El dispositivo comenzó su preventa comercial en India con un valor de partida de 369 dólares para su versión básica. La firma diseñó una estructura delgada de 8,6 milímetros que incluye protección IP69 contra agua y polvo, logrando un peso moderado de 208 gramos a pesar del tamaño de su celda eléctrica.

El panel frontal monta una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución de 2772 por 1272 píxeles y una tasa de refresco de 144 hercios. La pantalla alcanza un brillo HDR máximo de 6.500 nits y sostiene 1.400 nits en toda la superficie, facilitando la lectura clara bajo luz solar directa.

El diseño del Realme P4s 5G destaca por su módulo transparente y terminaciones en tonos modernos.

En el exterior, el modelo presenta opciones de color gris y turquesa junto a una sección transparente alrededor de los lentes fotográficos. Este acabado visual aporta una estética diferenciada dentro del sector sin comprometer el grosor de 8,6 milímetros ni el peso general.

La autonomía energética representa el aspecto técnico más destacado del equipo gracias a su acumulador de 8.000 mAh. Según las pruebas del fabricante, esta capacidad rinde hasta tres jornadas completas de uso estándar sin interrupciones.

Para recuperar energía, la unidad incorpora un conector USB-C compatible con carga rápida por cable de 80 vatios. Esta tecnología reduce los tiempos de espera al tomacorriente y abastece una celda de gran tamaño con estabilidad térmica.

Procesador MediaTek y cámaras para la gama media

En el plano del rendimiento, el dispositivo equipa el procesador MediaTek Dimensity 7400 junto a opciones de 8 GB o 12 GB de memoria RAM. El almacenamiento interno parte desde 128 GB hasta los 256 GB, garantizando tres actualizaciones mayores de Android y cuatro años de parches de seguridad.

El nuevo Realme P4s 5G ofrece una pantalla fluida de 144 hercios y batería de 8.000 mAh. Imagen generada con IA

El conjunto fotográfico trasero reúne una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura focal f/1.8 y un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles. En la zona frontal, la lente de 16 megapíxeles resuelve videollamadas y retratos individuales con balance de color natural.

Precios y disponibilidad global de la marca Realme

El lanzamiento comercial inició en el mercado de India con un precio oficial de 34.999 rupias para la versión base, equivalentes a 369 dólares. La variante más completa asciende a unos 440 dólares al cambio internacional, a la espera de confirmación para otras regiones.

Realme lanza una potente versión hipereconómica del P4. Shutterstock

Con esta presentación, Realme amplía su catálogo de gama media con una alternativa orientada a la duración de batería y el brillo visual. El teléfono Realme P4s 5G equilibra precio accesible y resistencia al agua para competir de forma directa en el mercado móvil.