Lenovo Legion Y700 Infinite: nueva tablet gamer con pantalla OLED y 24 GB de RAM

El sector de dispositivos portátiles orientados a los videojuegos suma una nueva opción de alto rendimiento para el mercado asiático. A través de la Lenovo Legion Y700 Infinite , la compañía Lenovo lanzó una potente tablet con panel OLED de 165 hercios, pensada para responder a las máximas exigencias técnicas de los usuarios actuales.

El equipo comenzó su comercialización en China con un valor promocional de partida de 4.999 yuanes, unos 744 dólares al cambio internacional. Su estructura presenta un grosor de 6,5 milímetros y un peso total de 298 gramos, posicionándose como una alternativa más liviana y compacta frente a otros competidores directos de su categoría.

El diseño de la Lenovo Legion Y700 Infinite optimiza la disipación térmica en sesiones de uso continuo.

El panel frontal monta una pantalla OLED de 8,4 pulgadas con resolución 2,5K de 2.560 por 1.600 píxeles y una tasa de refresco de 165 hercios. La firma asegura un brillo máximo de hasta 4.000 nits y un muestreo táctil de 3.400 hercios para optimizar la velocidad de reacción.

La superficie cubre el 100% del espacio de color DCI-P3 con una precisión cromática de Delta E inferior a 1. Además, el sistema incorpora atenuación PWM de 3.840 hercios en niveles bajos de brillo para reducir el cansancio visual durante jornadas prolongadas de entretenimiento.

En su interior trabaja el circuito integrado Snapdragon 8 Elite Gen 5 con frecuencias que alcanzan los 4,74 GHz. La empresa Lenovo combina este procesador con memorias de tipo LPDDR5T y almacenamiento UFS 4.1 Pro en opciones de 12 GB, 16 GB y hasta 24 GB de memoria RAM.

Para controlar la temperatura interna, el fabricante dispuso una cámara de vapor centralizada de 15.000 milímetros cuadrados. Este componente disipa el calor de forma pareja por todo el cuerpo metálico y permite alcanzar más de 4,5 millones de puntos en las pruebas de laboratorio de AnTuTu.

Batería, audio inmersivo y conexiones de la tablet

La autonomía depende de una batería integrada de 7.470 mAh que admite un sistema de carga rápida por cable de 68 vatios. La función de carga directa o bypass permite alimentar el circuito sin degradar la batería mientras el usuario juega conectado a la corriente.

El apartado acústico suma altavoces estéreo con certificación Dolby Atmos y dos motores lineales en el eje X para mejorar las respuestas por vibración. En conectividad, la inclusión de un módem 5G y bandeja para doble tarjeta SIM garantiza navegación veloz fuera de redes inalámbricas locales.

Los accesorios oficiales transforman el equipo en una consola portátil para juegos exigentes. Lenovo

Cámaras, accesorios y disponibilidad de la marca Lenovo

El módulo trasero aloja una cámara principal de 50 megapíxeles, mientras que la parte frontal integra un sensor de 8 megapíxeles mediante un orificio en pantalla. La marca exhibió el modelo junto a un kit de refrigeración externa, una base arcade y el control ergonómico G9.

Por el momento, la venta de la Lenovo Legion Y700 Infinite permanece limitada a las tiendas de China en variantes de 256 GB, 512 GB y 1 TB. Con este lanzamiento, Lenovo consolida una propuesta avanzada en el terreno de cada tablet de nueva generación.