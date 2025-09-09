Qué productos usar y cuáles evitar al limpiar tu notebook o laptop

Mantener limpia tu laptop o notebook mejora su rendimiento, alarga su vida útil y reduce bacterias. Conoce los pasos y productos correctos para cuidarla.

Qué productos usar y cuáles evitar al limpiar tu portátil

Mantener la higiene de una notebook o laptop no es solo una cuestión de estética. Una limpieza adecuada prolonga la vida útil del equipo, mejora su rendimiento y, además, ayuda a prevenir riesgos para la salud al reducir bacterias y gérmenes que se acumulan con el uso diario.

El teclado suele ser el principal foco de suciedad: restos de comida, polvo y grasa de los dedos se acumulan entre las teclas. La pantalla muestra huellas y manchas, mientras que la carcasa y los puertos atraen polvo ambiental. Con el tiempo, esa suciedad puede causar sobrecalentamiento, ralentizar el sistema e incluso dañar componentes internos.

Además, no se trata solo de cuidar el dispositivo: desinfectar regularmente reduce la presencia de bacterias y gérmenes que pueden ser perjudiciales para la salud.

laptop2 Puede usar el aire comprimido para eliminar polvo de teclas, ventiladores y puertos. Imagen extraída de la web

Qué necesitas para limpiar un portátil sin riesgos Antes de empezar, es fundamental apagar la notebook o laptop, desconectarla de la corriente y retirar la batería si es posible. De esta manera se evitan cortocircuitos y daños por líquidos.