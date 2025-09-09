Qué productos usar y cuáles evitar al limpiar tu notebook o laptop
Mantener limpia tu laptop o notebook mejora su rendimiento, alarga su vida útil y reduce bacterias. Conoce los pasos y productos correctos para cuidarla.
Mantener la higiene de una notebook o laptop no es solo una cuestión de estética. Una limpieza adecuada prolonga la vida útil del equipo, mejora su rendimiento y, además, ayuda a prevenir riesgos para la salud al reducir bacterias y gérmenes que se acumulan con el uso diario.
El teclado suele ser el principal foco de suciedad: restos de comida, polvo y grasa de los dedos se acumulan entre las teclas. La pantalla muestra huellas y manchas, mientras que la carcasa y los puertos atraen polvo ambiental. Con el tiempo, esa suciedad puede causar sobrecalentamiento, ralentizar el sistema e incluso dañar componentes internos.
Te Podría Interesar
Además, no se trata solo de cuidar el dispositivo: desinfectar regularmente reduce la presencia de bacterias y gérmenes que pueden ser perjudiciales para la salud.
Qué necesitas para limpiar un portátil sin riesgos
Antes de empezar, es fundamental apagar la notebook o laptop, desconectarla de la corriente y retirar la batería si es posible. De esta manera se evitan cortocircuitos y daños por líquidos.
Los implementos básicos son:
- Paño de microfibra para pantalla y carcasa.
- Alcohol isopropílico al 70% para desinfectar sin dejar residuos.
- Aire comprimido para eliminar polvo de teclas, ventiladores y puertos.
- Hisopos de algodón o cepillo de cerdas suaves para zonas estrechas.
- Solución limpiadora específica para pantallas LCD.
- Toallitas desinfectantes (opcionales) para limpieza rápida.
Preparar estos elementos garantiza un proceso seguro y efectivo.
Paso a paso: cómo limpiar tu computadora portátil
- Carcasa externa: pasa un paño de microfibra apenas humedecido en agua o con una mezcla suave de agua y detergente. Evita el exceso de líquido o productos abrasivos. Si querés darle brillo, podés usar una mínima cantidad de silicona líquida y frotar después con una franela.
- Teclado: inclina el equipo para que caigan residuos sueltos. Usa aire comprimido para los espacios entre teclas y limpia la superficie con hisopos apenas humedecidos en alcohol isopropílico. Si el modelo lo permite, desmontar teclas ofrece una limpieza más profunda, siempre con el manual a mano.
- Touchpad: basta con un paño suave ligeramente humedecido. En caso de suciedad adherida, una cinta adhesiva puede ser útil.
- Pantalla: nunca uses trapos ásperos ni apliques líquidos directamente. Primero pasa un paño de microfibra seco y, si quedan manchas, rocía una pequeña cantidad de solución especial en el paño o mezcla alcohol isopropílico y agua en partes iguales. Limpia con movimientos circulares desde el centro hacia los bordes.
La clave: limpieza regular y sin improvisaciones
La acumulación de polvo y bacterias no solo afecta la experiencia de uso, sino que también acorta la vida útil del equipo. Mantener una rutina de higiene segura y ordenada es la mejor forma de evitar fallas costosas y cuidar tanto el rendimiento de la laptop o la notebook como la salud de quienes la utilizan.