¿Qué pedirle a Papá Noel? Los mejores regalos de Navidad según la inteligencia artificial

Te mostramos cuáles son los mejores regalos de Papá Noel para pedir este año. La IA analizó los juegos que más ayudan a divertirse y aprender.

Llegó el momento de preparar la cartita y pensar qué sorpresas van a aparecer debajo del árbol. Según un análisis de la IA Gemini, los mejores regalos de Navidad de Papá Noel son aquellos que permiten usar la imaginación al máximo, jugar con amigos y descubrir cosas nuevas mientras pasamos un momento increíble en estas fiestas.

Los juegos de construcción y el espacio para crear mundos En el primer puesto de las recomendacionesaparecen los juegos de construcción. Ya sean los clásicos bloques de colores, las piezas que se pegan con imanes o los sistemas para armar maquetas, estos juguetes son un golazo total. Según los datos del análisis, ayudan a entender mejor cómo funcionan las formas y el espacio mientras cada uno inventa su propia aventura.

image Lego destaca en las opciones de juguetes para fomentar la creatividad y la motricidad en niños. Lego Lo mejor es que estos juegos no tienen una sola forma de usarse. Un día podés armar un castillo y al otro una nave espacial que vuela hasta Marte. Esto permite que la diversión dure un montón de tiempo y que siempre haya algo nuevo para descubrir. Además, son ideales para compartir con hermanos o amigos, porque entre varios las ideas crecen y las construcciones se vuelven más grandes y divertidas.

image Rasti: la marca nacional también presenta una interesante propuesta. RASTI También aparecen los libros que traen sorpresas. Los que tienen texturas, sonidos o solapas que se levantan para encontrar personajes escondidos son fundamentales. La inteligencia artificial dice que estos libros despiertan la curiosidad desde muy temprano. Es una forma genial de entrar en mundos mágicos y conocer historias nuevas casi sin darte cuenta, mientras tocás y jugás con cada página.

Juguetes educativos y aventuras para disfrutar afuera Otra gran opción para Papá Noel son los juguetes educativos que tienen que ver con la ciencia y los inventos. Estos kits permiten hacer experimentos en casa, como crear volcanes o entender cómo funciona la electricidad. La tecnología señala que estos juegos despiertan las ganas de aprender cosas nuevas de una forma muy divertida, sin que parezca una obligación escolar.