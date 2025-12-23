Navidad: 8 ideas para que vos hagás los adornos y envoltorios de regalos
Para esta navidad cómo hacer una decoración con adornos que cuenten historias y envoltorios usando materiales naturales y técnicas sostenibles.
La decoración en Navidad puede transformarse en un proyecto creativo y familiar. Desde adornos hasta envoltorios hechos con tela o con detalles impresos, estas manualidades se proponen transformar el hogar sin gastar de más. Una guía paso a paso para hacerlo en casa.
Decoración artesanal con materiales naturales
En la navidad lo más lindo (en cuanto a lo material) no necesariamente tiene que ser lo más caro, sino aquello que uno puede elaborar con las propias manos.
La inspiración para estas manualidades navideñas incluye los adornos personalizados, como esferas rellenas de fotos o purpurina, y los copos de nieve de papel hechos a mano. Además opciones para envolver regalos reutilizando telas y papel kraft.
Las siguientes ocho fotos -con sus respectivas instrucciones sobre cómo llevarlo a cabo- muestran adornos y envoltorios sustentables componen esta guía.
Adornos que cuentan historias
Esferas personalizadas, flores secas, copos de nieve de papel y dibujos con marcadores de tiza para ventanas.
1. Esferas personalizadas. Créditos: Future.
- Lisas (plástico o vidrio) para pintarlas
- Elegir adornos navideños rellenables y colmarlos de recuerdos, como minifotos
- También crear un estilo rústico con pétalos de flores, piñas y canela
2. Flores secas. Créditos: Future.
- Pegarlas sobre las esferas con silicona para un efecto natural y delicado
3. Formas de nieve en papel. Créditos: Future.
- Doblar papeles
- Recortar para hacer copos y usarlos como guirnaldas o para colgar
4. Imágenes navideñas en las ventanas. Créditos: Mercado Libre.
- Las opciones son los vinilos decorativos o bien, marcadores de tiza.
Regalos que se envuelven con conciencia ambiental
Persoanlizar el envoltorio de regalo con elementos como papel kraft estampado, furoshiki, bolsas de tela estenciladas, pompones y prints con hojas naturales.
5. Papel de regalo estampado a mano. Créditos: Annie Sloan.
6. Experimentar con telas japonesas (furoshiki)
- Al envolver un regalo con esta tela, lo mejor es colocarlo en diagonal dentro de un trozo de tela cuadrado.
- Doblar cada esquina hacia el centro y atarlas todas con un nudo
- Meter el exceso de tela dentro de los pliegues para que quede más prolijo
- Concluir con adornos, cintas o ramitas de plantas.
7. Bolsas de tela con detalles impresos
- Colocar una bolsa de regalo sobre una superficie plana y poner adentro de la misma un trozo de cartón un poco más pequeño que la bolsa (para evitar que luego la pintura traspase ambas capas de tela)
- Elegir una plantilla y fijarla a la bolsa con cinta adhesiva
- Echar un poco de pintura en un recipiente poco profundo y mojar el pincel o la herramienta para decorar
- Con toques suaves en lugar de pinceladas aplicar la pintura sobre la plantilla hasta cubrir todo el diseño
- Volver a repetir el proceso según el diseño elegido
- Una vez terminado de pegar la figura, detalle o estampado retirar con cuidado la pieza de cartón y dejar que la bolsa se seque.
- Se le puede agregar más detalles, como cintas.
8. Probar el papel marrón y pegar hojas. Créditos: Future.
Preparar el material
Papel marrón o cartulina para tarjetas.
Hojas naturales planas.
Pincel de estarcido.
Pintura acrílica.
Papel de cocina.
Rodillo para papel pintado (o similar).
Cordel, ramitas navideñas o etiquetas hechas a mano (opcional).
Elegir las hojas de árboles o plantas
-
Buscar hojas planas con formas llamativas.
Asegurarse de que estén limpias y completamente secas.
-
Aplicar la pintura
-
Colocar cada hoja boca arriba sobre un papel protector.
Con un pincel aplicar la pintura dando golpecitos desde el centro hacia los bordes.
-
Transferir el diseño
Girar la hoja pintada y colocarla boca abajo sobre el papel o tarjeta definitiva.
Colocar un trozo de papel de cocina encima.
Pasar el rodillo suavemente por encima para transferir el dibujo.
Retirar el papel de cocina y la hoja.
Repetir y crear la propia composición
Seguir agregando impresiones para formar un patrón o diseño personalizado.
-