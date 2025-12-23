Navidad: 8 ideas para que vos hagás los adornos y envoltorios de regalos

Para esta navidad cómo hacer una decoración con adornos que cuenten historias y envoltorios usando materiales naturales y técnicas sostenibles.

Navidad y decoración: un adorno único, natural y casero hecho con flores. Créditos: Future.

La decoración en Navidad puede transformarse en un proyecto creativo y familiar. Desde adornos hasta envoltorios hechos con tela o con detalles impresos, estas manualidades se proponen transformar el hogar sin gastar de más. Una guía paso a paso para hacerlo en casa.

Navidad: 10 ideas para que vos hagás tus guirnaldas y centros de mesa Las manualidades son un excelente punto de partida para una buena decoración en Navidad. Future Publishing Ltd. Decoración artesanal con materiales naturales En la navidad lo más lindo (en cuanto a lo material) no necesariamente tiene que ser lo más caro, sino aquello que uno puede elaborar con las propias manos.

La inspiración para estas manualidades navideñas incluye los adornos personalizados, como esferas rellenas de fotos o purpurina, y los copos de nieve de papel hechos a mano. Además opciones para envolver regalos reutilizando telas y papel kraft.

Las siguientes ocho fotos -con sus respectivas instrucciones sobre cómo llevarlo a cabo- muestran adornos y envoltorios sustentables componen esta guía.

Adornos que cuentan historias Esferas personalizadas, flores secas, copos de nieve de papel y dibujos con marcadores de tiza para ventanas.