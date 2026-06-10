Por qué el Logitech Mobi Fold es el mouse portátil que quiero en mi mochila

El ritmo de trabajo actual exige contar con accesorios que faciliten la movilidad sin saturar el espacio de guardado. El lanzamiento del Logitech Mobi Fold responde a esta necesidad mediante un diseño innovador de bisagra central, transformando la experiencia de uso para quienes operan de forma remota fuera de la oficina tradicional.

Lo que más me entusiasma de su diseño plegable y silencioso Logitech Mobi Fold El aspecto más logrado de este nuevo mouse es su capacidad para reducir sus dimensiones físicas a la mitad. Me encanta que sea un dispositivo completamente plegable y compacto, ya que adopta la forma de un pequeño rectángulo de 2,2 por 2,5 pulgadas que se puede deslizar en cualquier bolsillo sin generar bultos incómodos. El chasis pesa poco más de dos ounces y cuenta con un mecanismo lógicos que apaga los circuitos de forma interna al cerrarlo, evitando clics accidentales durante los traslados diarios.

Logitech Mouse Flip - Interna 1 El sistema de plegado inteligente interrumpe la alimentación eléctrica del mouse de forma automática al cerrar la estructura. The Verge La ingeniería de los botones también se destaca dentro de la rutina de tareas. El periférico parece seguir las líneas de mouses silenciosos que la firma suiza incorporó en sus gamas de oficina previas. Las pulsaciones físicas izquierda y derecha están amortiguadas de fábrica para suprimir el impacto acústico, un factor que considero indispensable para redactar o navegar en ambientes que requieren silencio, como bibliotecas, cafeterías o salas de reuniones compartidas.

Conectividad múltiple, carga rápida y la incertidumbre de su precio La base del aparato aloja un sensor óptico de alta precisión que desliza con suavidad sobre la mesa mediante patines de teflón. Este periférico inalámbrico incorpora la capacidad de enlazarse con hasta tres computadoras en simultáneo a través de la conexión Bluetooth, alternando el control de los punteros mediante un botón inferior con luces indicadoras. La autonomía es otro punto fuerte, entregando hasta 30 días de uso con una sola carga por puerto USB-C y sumando 22 horas de energía extra con solo conectarlo un minuto a la corriente.

Logitech Mouse Flip - Interna 2 Los botones con reducción acústica heredan las propiedades físicas de las líneas de oficina más reservadas de la firma Logitech. Logitech La almohadilla táctil central reemplaza a la rueda plástica común para gestionar el avance de los menús en las redes sociales y documentos. No obstante, el dispositivo presenta algunos puntos grises que debemos evaluar con cautela. Su arquitectura geométrica en forma de carpa deja un espacio vacío en el medio que reduce el confort postural en jornadas laborales extensas, ya que la palma de la mano no encuentra una superficie de apoyo firme y los dedos laterales quedan suspendidos en el aire.