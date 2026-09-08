Philips presentó en IFA Berlín 2026 su nueva línea de Smart TV y audio

El entretenimiento doméstico evoluciona con la integración de pantallas avanzadas y sistemas acústicos de alta fidelidad. Durante la feria IFA de Berlín , la firma Philips exhibió su catálogo para el hogar, destacando la nueva generación de televisores de la gama Smart TV con iluminación ambiental extendida y el debut de los auriculares inalámbricos Fidelio L5 para el segmento prémium.

La presentación reunió seis familias de pantallas que abarcan paneles OLED+, OLED tradicional, RGB Mini-LED y QLED, cubriendo formatos que alcanzan las 100 pulgadas. El fabricante combinó algoritmos de procesamiento visual con luminarias hogareñas inteligentes, creando una atmósfera lumínica sincronizada que trasciende los bordes del marco tradicional mediante el protocolo Matter sobre redes inalámbricas.

El modelo insignia de la línea es el televisor OLED+951, comercializado en diagonales de 65 y 77 pulgadas. Esta unidad monta el procesador P5 AI Dual Engine de décima generación junto a un panel META 4.0 Primary RGB Tandem 2.0, alcanzando un brillo pico de 4.500 nits con soporte para Dolby Vision 2 Max y frecuencias variables de 165 hercios.

La función AmbiScape constituye el avance central de esta entrega en cada Smart TV compatible a partir de la serie 8000. El software enlaza hasta cuatro luminarias externas conectadas por Wi-Fi, replicando los tonos cromáticos de la escena para extender el campo visual hacia todo el ambiente durante una película o un videojuego.

El nuevo Smart TV de la marca proyecta haces de luz hacia las paredes laterales de la habitación.

En el terreno del audio personal, los flamante Fidelio L5 destacan como auriculares inalámbricos de diseño circumaural con transductores de 36 milímetros revestidos en cerámica. El dispositivo incorpora conectividad Bluetooth 6.0, compatibilidad con la tecnología de transmisión Auracast y decodificación de alta fidelidad LDAC, permitiendo además la recepción de sonido por cable USB-C a 96 kHz y 24 bits.

Los auriculares inalámbricos Fidelio L5 incorporan cancelación activa y piezas reemplazables. Philips

El sistema de cancelación activa de ruido analiza las interferencias del entorno en tiempo real y detecta pérdidas en el sellado de las almohadillas para corregir el aislamiento. La celda interna entrega una autonomía de hasta 60 horas, facilitando el recambio manual de la batería y los cojines acústicos para alargar el ciclo útil del producto.

Micro Hi-Fi Fidelio FA7 con conectividad moderna y diseño clásico

La compañía sumó al catálogo el equipo de música Fidelio FA7, una propuesta que combina el diseño de componentes modulares clásicos con funciones modernas de transmisión digital. El sistema entrega una potencia de 120 vatios RMS mediante biamplificación, utilizando altavoces de graves de 5,25 pulgadas en fibra de vidrio y tweeters de cúpula de titanio de una pulgada.

El equipo de audio integra puertos ópticos y entradas analógicas para tocadiscos y consolas. Philips

La unidad reproduce formatos físicos en disco compacto y sintoniza señales de radio por internet, DAB+ y frecuencia modulada. Para la reproducción remota sin cables, el aparato integra enlaces Wi-Fi compatibles con AirPlay 2, Google Cast y plataformas de audio sin compresión como Spotify Lossless, Tidal Connect y Qobuz Connect.

La estrategia de entretenimiento doméstico de la firma Philips

La propuesta integral del fabricante abarca soluciones conectadas que van desde la sala de estar hasta la escucha móvil. Mediante alianzas con estándares abiertos de domótica, la firma busca que sus productos dialoguen con diferentes plataformas de software sin requerir configuraciones complejas para el usuario.

Con este despliegue en la feria alemana, Philips consolida su presencia técnica en imagen y sonido. El fabricante combina paneles de Smart TV con iluminación envolvente y auriculares inalámbricos de alta resolución, ofreciendo alternativas pensadas para disfrutar de contenidos multimedia con fidelidad sonora y comodidad diaria.